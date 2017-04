BHL ADMIRE MACRON, DÉFEND POUTOU ET DIABOLISE ASSELINEAU (PANAMZA)

Samedi 8 avril, Bernard-Henri Lévy était l'invité de la chaîne publique Franceinfo.Interrogé (avec complaisance) par Claire Chazal à propos du débat électoral à 11 candidats, BHL a célébré Emmanuel Macron (qu'il juge le plus adéquat pour les temps à venir), défendu Philippe Poutou (qui «dit des choses rationnelles») et stigmatisé François Asselineau, «premier candidat» de l'histoire française doté d'un «programme conspirationniste».Pour en savoir plus sur BHL, agent d'influence politico-médiatique de l'axe Paris-Bruxelles-Washington-Tel Aviv, consultez le dossier de Panamza { http://panamza.com/10862; http://panamza.com/bhl-truth-warrior ; http://panamza.com/bhl-truth-warrior}.