Les silences des 11 candidats "chefs de guerre" (Canard enchaîné)

Ils n'ont guère parlé de politique étrangère, et encore moins des Français envoyés combattre sur des fronts lointains.

A en croire plusieurs diplomates et officiers, les candidats à l'Elysée n'ont pas une réelle connaissance des dossiers de politique étrangère ou de ceux concernant les "opérations extérieures". Celles que les deux présidents-chefs de guerre, Nicolas Sarkozy et François Hollande, ont menées, au fil des ans, en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Syrie, au Mali, et dans les autres Etats du Sahel.

Une question aurait donc mérité d'être posée à ces 11 candidats au poste de chef des armées : " Allez-vous continuer d'envoyer des Français combattre sur ces fronts lointains ?", et leurs réponses obligatoirement improvisées, auraient été intéressantes. Mais il faudra peut-être attendre le débat télévisé Macron-Le Pen pour que les deux finalistes éclairent notre lanterne et acceptent - on peut rêver ? - la constitution d'une commission d'enquête parlementaire après tout engagement militaire. Une pratique démocratique encore ignorée en France...



