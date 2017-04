Plaidoyer pour une 6e République française (InvestigAction)

4.624.511 citoyens seulement ont voté « Non » au projet de Constitution de 1958, dont le jeune assistant des Facultés de Droit que j’étais. En octobre 1962, cette modeste opposition personnelle s’est renforcée à l’occasion de l’instauration de l’élection du chef de l’État au suffrage universel, mais elle s’est trouvée noyée dans le flot plébiscitaire indifférent à la violation de la procédure de révision d’une Constitution adoptée quatre ans plus tôt.

Pas d’observation critique à ce propos chez les plus éminents Constitutionnalistes. M. Prélot, qui avait vu dans la Constitution de 1958 « d’abord un Sénat », « glisse » sur le problème, dans son Précis Dalloz de 1963 ; P. Lampué à la R.D.P de septembre-octobre 1962 soutient l’usage de l’article 11 en lieu et place de l’article 89.

Comme le Conseil d’État et le Conseil Constitutionnel, M. Duverger, lui-mêle, rappelle seulement que certains « ont estimé cette procédure inconstitutionnelle» (10° édition de son Thémis. 1968). Quelques-uns ont contesté dans la presse l’initiative gaulliste (P. Bastid, G. Berlia, G. Burdeau, P.M. Teitgen). Toutefois, le terme de « violation » de la légalité constitutionnelle a été en général évité : le « charme discret » des milieux juridiques n’apprécie guère les anathèmes.

En bref, avec le temps, il s’avère que la V° République n’a été qu’à peine égratignée par les coups de force qui ont présidé sa naissance et ses débuts. Car en définitive, malgré le rôle de l’armée en Algérie visant à « sauver l’Algérie française » et la révision de 1962 imposé aux forceps, ni les juristes ni les partis politiques n’ont condamné radicalement ce « 6 février qui a réussi », selon la formule d’A. Siegfrid .

Enfin, la « stabilité des institutions », considérée comme une vertu en soi, était assurée ; le « rôle des partis », analysé comme nocif par nature, était réduit . Rapidement, chacun a fait assaut de « parlementarisme rationalisé » ou approuvait « le renforcement de l’exécutif… devenu une nécessité ».

Le « droit constitutionnel nouveau » était arrivé sur le marché des juristes. Il était apprécié puisqu’il devait renforcer le rôle de « l’état de droit ». D’ailleurs, s’il y avait eu « accord général sur les grands principes… c’est qu’en fin de compte le nouveau régime était « bien adapté au génie politique de notre peuple » .

En définitive, dans le petit monde des Facultés de Droit, la tâche originelle s’est vite effacée et tous se retrouvaient, comme après chaque changement de régime, dans le meilleur des mondes. Le régime de Vichy avait déjà reçu le soutien explicite ou implicite de nombreux professeurs de droit et nul n’a rappelé en 1958-1962 les dispositions du projet mort-né de Constitution pétainiste du 30 juin 1944, concocté par le professeur Joseph Barthélémy, libéral vivement hostile au Front Populaire accusé d’avoir « copié le régime soviétique de Staline » !

La proximité évidente de ce projet de 1944 et de la Constitution de 1958 ne semble pas avoir alerté les constitutionnalistes les plus éminents. En réalité, si on en était arrivé là en 1958 c’était parce que « la France n’était pas parvenue à dégager une solution définitive à la question de l’aménagement des pouvoirs » , comme si la V° République ne pouvait qu’être d’une qualité supérieure puisqu’elle succédait à quatre Républiques qui n’étaient que des brouillons insatisfaisants d’une République à la recherche d’elle-même !

Mieux, la Constitution de 1958 réussissait une « révolution copernicienne » : le rigorisme juridique de certains quant à la procédure de révision choisie en 1962 (celle qualifiée de « normale » (article 89) et celle simplement « concurrente » (article 11) ne pouvait s’opposer au grand « renouveau » inspiré par Michel Debré ! La thèse était adoptée selon laquelle le référendum de 1962 avait « purgé le vice qui était de nature à entacher » la V° République. Pour nombre de juristes, c’était seulement la preuve que la Constitution était « vivante » !

Cette indulgence, mâtinée d’un conservatisme indifférent, manifestée par les universitaires constitutionnalistes, s’est accompagnée (comme il est de coutume) dans les manuels les plus fréquentés d’une analyse sur quelques systèmes étrangers auxquels on faisait l’honneur de s’intéresser (selon des critères incertains).

Les concernant, cette analyse était d’une nature différente selon qu’il s’agissait d’État s’inscrivant dans la mouvance occidentale (de forme juridique) ou d’État appartenant à un « autre » monde (de nature politiste). Rare originalité, l’un de ces manuels consacrait quelques lignes à l’Inde, cette « plus grande démocratie du monde », comme le répètent les journalistes. C’est que cet État a un mérite incomparable : il a copié le système britannique et doit se confronter avec la Chine voisine et « menaçante ». De surcroît, après l’effondrement de l’URSS, l’Inde ex-leader du Mouvement des Non Alignés, avait changé de cap et se rapprochait des États-Unis.

Mais l’évaluation positive du système indien occultait ce qui bouscule les institutions, c’est-à-dire les luttes confessionnelles, le nationalisme islamophobe régnant depuis 1990. Toutes les vertus de la démocratie indienne se concentrent sur les élections grâce auxquelles l’occidentalisme pardonne tout. Peu importe si « les habitudes de vote sont étroitement liées aux problèmes locaux et à des questions de castes et de communauté qui varient d’un isoloir à l’autre », comme l’écrit Arundhati Roy .

Peu importe non plus la politique répressive au Cachemire (qui ne peut se comparer au Tibet), les massacres des Sikhs ou la malnutrition frappant 47% des enfants. La démocratie indienne et ses institutions demeurent « la petite favorite » du monde occidental, constitutionnalistes compris.

Au contraire, le système constitutionnel soviétique faisait l’objet de toutes les préventions. On ne manquait pas de rappeler – niveau zéro de la réflexion théorique – qu’il existait en URSS un décalage entre la façade constitutionnelle et la réalité politique, comme s’il s’agissait d’une « exception bolchevique » !

Toutes les Constitutions soviétiques étaient d’ailleurs négativement affectées d’une « finalité socialiste » alors que les institutions politiques des États libéraux étaient qualifiées d’ « économiquement et socialement neutres ». Leur réalité était essentiellement de faciliter « les multiples épurations » et d’assurer la sauvegarde du soviétisme ! Les Constitutionnalistes français n’ont manifesté une certaine compréhension que pour la Constitution eltsinienne russe de 1993, « inspirée des États-Unis et de la France » .

Peu importe que le Parlement ait été attaqué au canon et que ses responsables aient été arrêtés… Il s’agissait d’une « démocratie dirigée », nouvelle catégorie née pour ranger dans le « bon camp » les « amis » dérangeants. Selon la vieille tradition occidentaliste, le système russe n’est bien perçu que lorsqu’il est faible et disponible pour tous les compromis. Ce qui met en cause la rigueur « comparative » de ces constitutionnalistes fragilise leur appréciation de la V° République.

Le temps s’est écoulé. Ceux qui appréciaient simultanément la V° République et la « nouvelle » Russie, ne sont plus tout à fait sur les mêmes positions. Ceux disant que la V° République a fait son temps se font nombreux, tout comme ceux révisant leur analyse de la Russie, reprenant leurs critiques comme aux heures les plus chaudes de la guerre froide.

Les manuels et les articles se sont « mis à jour », venant d’auteurs d’horizons différents. Les économistes médiatiques récusent de plus en plus ce qui reste des acquis démocratiques tandis que les juristes, plus prudents par nature, ont commencé à exprimer quelques réserves sur une Constitution, révisée à de multiples reprises sans qu’elle apporte « l’efficacité » souhaitée pour on ne sait trop quelle finalité.

Il est vrai que la réalité, après plus d’un demi-siècle de bons et loyaux services en faveur d’un exécutif renforcé et d’un bipartisme dominant, ne suscite plus l’enthousiasme d’antan . La Présidence de la République, occupée par des personnalités de plus en plus vivement contestées et le glissement vers « un pouvoir personnel, dangereusement porteur d’écarts bonapartistes », sans que l’on sache pour quoi faire, ont largement discrédité un régime accusé d’être de plus en plus « présidentialiste » et de moins en moins républicain.

Une nouvelle attitude se développe : aucune force politique n’est désormais satisfaite du système et le confusionnisme devient l’idéologie dominante. Les « valeurs » communément invoquées, comme les « principes fondamentaux », perdent leur substance.

La « gauche » officielle a des comportements que la droite dite « républicaine », plus ou moins modérée, ne peut aisément récuser. Or, nul ne peut se passer d’ennemi sous peine de perdre toute identité !

Quelques politistes médiatiques (les juristes sont étrangement absents du débat public et semblent se satisfaire d’organiser le contrôle de primaires internes de leur parti), passant en boucle sur toutes les chaînes, s’accordent pour dénoncer les « populistes », Front National et gauche survivante confondus afin de rester convenables et consensuels. Ils ont l’audace, parfois, d’ironiser sur les rivalités personnelles au sein de états-majors partisans, afin de sauvegarder une fiction d’indépendance « au-dessus » des joutes mesquines.

Quant aux milieux d’affaires, dominant la société civile dans ses diverses dimensions, ils ont avant tout la volonté corporatiste de s’autogérer, de se libérer des dernières contraintes d’un interventionnisme de plus en plus timide, les pouvoirs publics ayant pour devoir exclusif de les assister idéologiquement et financièrement, et de jouer un rôle de garde du corps !

La « crise » (qui n’est peut-être que l’appellation abusive d’un stade atteint par la logique du système socio-économique) témoignant de l’inefficience du système constitutionnel, suscite un besoin de VI° République, comme la « crise algérienne » avait donné naissance à un désir de V° République, chez ceux qui n’en finissaient pas d’avec leur politique coloniale.

Le Front de gauche en effet, pratiquement seul en tant que force politique, s’interroge sur la capacité mobilisatrice d’une initiative en faveur d’une VI° République. Il est suivi par quelques rares juristes, qui bénéficieront sans doute de l’appui de nombreux autres qui se rallieront si le projet prend suffisamment d’ampleur et devient un « produit-mode ».

A l’inverse, ce serait une illusion profonde de croire que les pratiques sociales, politiques et économiques seraient radicalement bouleversées par une nouvelle Constitution, sauf si les citoyens redevenaient à l’occasion de « vrais » citoyens actifs et responsables et non de simples « votants » d’ailleurs de moins en moins nombreux. Pour peu que le contenu du projet constitutionnel soit radicalement différent de ce qui a précédé, on peut faire l’hypothèse d’un « printemps constitutionnel », outil de mutation socio-économique .

C’est donc par une longue controverse constitutionnelle, comme il y en a eu en 2005 à l’encontre de la « Constitution » européenne, rejetée ensuite par référendum, malgré l’unanimisme médiatique, qu’une nouvelle étape de l’histoire politique française, s’appuyant sur les révolutions de 1793, 1848, 1870, et 1946 , accompagnée par d’autres forces en Europe, en Grèce et en Espagne par exemple, qui ont aussi des comptes à régler, pourrait débuter.

La renaissance de la République a besoin d’un État fort, mais prenant au sérieux la devise : « Liberté, égalité, fraternité », pervertie au fil du temps. Le nouvel État doit être armé pour s’opposer victorieusement aux multiples pressions des grands opérateurs économiques et financiers qui s’opposent à toute mesure d’intérêt véritablement général. L’action des lobbies introduit l’incohérence la plus totale dans les politiques publiques si l’État est faible, alternant entre les compromissions et les tentatives de réformes. La nouvelle « laïcité » doit être celle de la séparation de l’État et des puissances de l’argent.

La devise républicaine s’est dissoute, quant à elle, dans la confusion.

La « liberté » suprême n’est-elle pas de plus en plus celle reconnue à l’Entreprise, « modèle universel » ?

L’ « égalité » n’est-elle pas réduite à une improbable « égalité des chances » quand n’est pas dénoncé « l’égalitarisme » source d’inefficacité sociale et de dégradation de la compétitivité ?

La « fraternité », n’est-elle pas abandonnée aux bonnes œuvres des associations de solidarité ? Celle-ci n’incombant pas aux entreprises, dégagées de leur responsabilité sociale et chargées exclusivement de réaliser un profit optimum ?

Pour autant, la nouvelle étape de l’histoire constitutionnelle manquerait ses objectifs s’il s’agissait d’édifier un État-Citadelle, nouveau type de « dictature démocratique », conjuguant formes démocratique et réalité oligarchique, comme cela s’est répandu au Nord comme au Sud, par-delà les « pseudo-révolutions » (celles des ex-républiques soviétiques comme celles dites du « printemps arabe »), la plupart canalisées de l’extérieur.

Il ne peut s’agir non plus d’inscrire les relations gouvernants-gouvernés dans un « démocratisme » fictif, perpétuant dans le cadre d’un soft-power l’hégémonie des plus puissants, c’est-à-dire souvent des plus riches. Quelques oligarques, en effet, sont devenus les tenants du pouvoir dans tous les pays développés.

La radicalité qui s’impose pour affronter les forces économiques et financières qu’il s’agit de maîtriser si du moins des mutations sociales sont recherchées, n’exclut pas, en effet, la recherche d’équilibres et la nécessité de renouvellement permanent. Toutefois, c’est la capacité de mobilisation durable des citoyens qui, par-delà toutes les institutions, constitue la force de transformation réelle de la situation économique, sociale et culturelle.

A défaut d’une citoyenneté active, il est impossible de sortir du soft-power manipulateur, constitutif d’une « oppression délicate » au quotidien, apte à l’anesthésie politique de la grande majorité. Malgré sa proximité avec un soft-fascisme, cet autoritarisme « rentré » a la préférence des dominants d’aujourd’hui (à la différence des années 1930-1940) : il est en effet source de moins de secousses politiques que l’autoritarisme traditionnel, il a plus d’efficience économique car il est partiellement accepté par les citoyens. La Boëtie a depuis longtemps analysé la « servitude volontaire » dont l’Histoire apporte de nombreuses illustrations.

Pour être cet outil de mobilisation de masse, la Constitution de la VI° République ne peut être l’œuvre d’un comité restreint de juristes-politistes, formatés le plus souvent dans un esprit inadapté au renouvellement, suivi d’une adoption formelle par un collège plus ou moins large. Une rupture franche est nécessaire.

La Révolution française, comme Jean Jaurès en fait le récit dans son Histoire Socialiste de la Révolution Française, s’est trouvée dans la nécessité d’exécuter Louis XVI, non pour éliminer un adversaire politique, mais pour rompre avec la « mystique » politique qu’avaient produit 1.000 ans de Monarchie.

La VI° République doit naître d’une mobilisation générale des citoyens, comme on en a perçu la possibilité dans la bataille contre le projet de Constitution européenne de 2005, pour qu’un véritable acte de naissance républicain, après des décennies de régression et d’apathie citoyenne, soit le fondement du nouveau régime.

C’est de la multiplicité de débats, de propositions de toute nature, d’initiatives populaires nombreuses, que peut renaître l’imaginaire politique, source de rénovation des institutions et de pratiques sociales inédites : le vote d’une Assemblée Constituante ne peut être qu’une conclusion solennelle de cette controverse nationale sans limites.

Les citoyens seront dans l’obligation de démontrer que les tentatives de « tuer le politique » par des discriminations variées ou des opérations consensuelles et de favoriser le confusionnisme le plus total conduisant à l’abstentionnisme massif, ont échoué. Comme le dit J.L. Mélenchon les citoyens doivent pouvoir accéder « à une vie politique adulte et décente débarrassée de la transe égotique des présidentielles ».

L’autocratie napoléonienne a imposé une Constitution « courte et obscure » permettant toutes les interprétations et laissant de facto le champ libre au pouvoir central.

La nouvelle Constitution ne peut être au contraire qu’assez longue pour être véritablement claire et au service des citoyens, compréhensible par tous, précise pour ne pas être contournée, révisable pour être toujours une réponse aux problèmes nouveaux selon la volonté populaire souveraine. La démocratie ne pourra en effet jamais être un « produit achevé » : elle est toujours « à-venir » et la Constitution doit donc être une réalité dynamique s’ajustant en permanence aux acquis des luttes sociales et politiques.

La devise républicaine doit connaître une renaissance pour fonder effectivement un nouveau quotidien pour les Français et tous ceux qui résident en France, comme l’espéraient les hommes de la Ière République qui rejetaient toute distinction de nationalité parmi les révolutionnaires. Mais, en tout état de cause, le Préambule de la VI° République doit être tout aussi contraignant que les autres dispositions de la Constitution.

La renaissance de la liberté

Le mot « liberté » a fait tous les métiers. Il a servi les dominants tout autant que les dominés au fil de l’Histoire. Il ne mérite pas de majuscule sous peine d’être désincarné et fictif. Il a besoin du pluriel : ce sont les libertés, les mieux définies et les plus nombreuses possible, qui par leur effectivité bouleverseront radicalement les pratiques sociales et les comportements politiques.

La « liberté » est devenue un outil privilégié de manipulation : elle est souvent présentée comme une soumission à l’ordre naturel auquel il faut se plier sauf fuite vers le totalitarisme. Elle est source de l’arrogance d’une « élite » qui considère que la grande masse n’a pas la capacité d’appréhender « librement » les problèmes de la vie sociale et donc d’intervenir rationnellement dans les affaires publiques.

Elle est souvent assimilée au « laisser faire, laisser passer » du libéralisme économique auquel l’État ne doit pas apporter d’entrave. La liberté est ainsi le cadre le plus favorable aux puissants. Elle n’offre que peu de possibilités aux plus faibles. Cette démocratie « libérale » est donc essentiellement celle du bavardage et de l’indifférence au plus grand nombre.

Elle est source d’une arrogance permanente à l’égard des peuples du Sud qui doivent s’incliner devant les « leçons de démocratie » qui leur sont assénées.

En réalité, les libertés ont besoin pour être exercées par les citoyens de s’appuyer sur des principes fondamentaux constitutionnalisés et ayant pleine valeur de droit positif : c’est le cas, par exemple, du droit de grève, dont les frontières sont incertaines et les conséquences menaçantes pour ceux qui l’exercent. En matière de liberté, la Constitution ne doit pas apparaître comme un « chiffon de papier » comprenant au pire des dispositions creuses, à la discrétion des pouvoirs et non des citoyens et au mieux des « valeurs » plus ou moins floues, invoquées ou pas selon les circonstances.

Il doit être précisé qu’il n’y a pas d’authentique liberté, sans l’égalité et la fraternité.

Ces libertés doivent être suffisamment cohérentes entre elles pour ne pas s’annihiler les unes les autres : la liberté de l’entreprise (seule liberté qui n’a cessé de progresser sous la V° République, conformément à la logique néolibérale) multiplie les contraintes pour les salariés et réduit leur autonomie. La liberté du marché réduit les pouvoirs publics à n’être que gestionnaires avec pour fonction de réguler le système existant : c’est l’unique mission de l’État et des exécutifs des collectivités territoriales. Transformer, modifier ne sont plus à l’ordre du jour. L’existant est « définitif » : il n’y a aucune alternative. Comme si l’Histoire n’apportait pas un démenti constant à ce type d’approche conservatrice. Comme si tout n’était pas remis en cause, selon un rythme variable.

Les réformes entreprises aujourd’hui ne sont en réalité que des « contre-réformes ». Les libertés des citoyens, au contraire, freinent en effet les pouvoirs publics et les pouvoirs économiques et jouent un rôle de contre-pouvoirs. Leur développement n’est pas seulement un moyen d’épanouissement de l’individu et un moyen de faciliter la vie des collectifs ; il est essentiellement une méthode de meilleur fonctionnement du système politique tout entier. Or la tendance de la V° République est de s’éloigner des quelques acquis démocratiques qui ont survécu depuis la Libération. C’est un système post-démocratique qui est à l’ordre du jour et qui n’a pas encore atteint son profil définitif. Il avance de manière homéopathique, comme le souhaitait le Rapport Minc Pour la France de l’An 2000, commandité par le gouvernement Balladur.

Le mot « liberté », sacralisé en vertu de son histoire, utilisé à tous propos et en toutes circonstances, n’a plus aucune définition précise. Il en a encore moins dans le cadre de la politique étrangère, lorsqu’elle est assistée par des États comme le Qatar ou l’Arabie Saoudite ou lorsqu’elle s’aligne sur les États-Unis dont la puissance et la richesse occultent les carences démocratiques et leur politique impériale. Il devrait se référer à toutes les Déclarations des droits de l’Homme au-delà de la Déclaration de 1789 (celle de 1793, celle de 1848, comme celle de 1946). Ce rappel enseigne que l’Histoire n’a pas de fin et qu’elle est une succession de défaites mais aussi de conquêtes pour les libertés, la VI° République n’ayant pas la prétention d’installer une démocratie achevée.

Le principe de la séparation des pouvoirs n’est pas archaïque : le pouvoir des citoyens doit avoir la capacité d’arrêter les pouvoirs publics et privés, grâce à sa participation effective aux décisions essentielles, grâce à l’invention de multiples institutions et mécanismes démocratiques. « L’union sacrée » du peuple invoquée lorsque les pouvoirs établis en ont besoin (guerre, réaction au terrorisme) ne peut être le fondement de son intervention plurielle dans toutes les questions qui regardent les citoyens. Il s’agit au contraire d’organiser la participation la plus active du peuple afin qu’il se mêle de ce qui le regarde hors de tout consensus préfabriqué. Il convient de rejeter la verticalité du modèle de l’entreprise, confiant la réalité du pouvoir de décision à des « exécutifs » très restreints pour au contraire institutionnaliser un pouvoir-citoyen. La finalité des décisions doit l’emporter sur « l’efficacité » devenue une vertu en soi, sans que l’on sache « pour quoi faire » !