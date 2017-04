[VIDÉO] États-Unis: Trump a décidé de bombarder la Syrie autour d’une part de gâteau au chocolat (20 minutes.fr)

Donald Trump a révélé, dans une interview donnée à Fox News mercredi 12 février, qu’il avait décidé de bombarder la Syrie durant un copieux repas avec le président chinois Xi Jinping …

L’irruption de Donald Trump dans le conflit syrien n’est pas passée inaperçue. Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, le président américain a ainsi ordonné le bombardement de la base aérienne d’ Al-Chaayrate, à l’ouest du pays, en réponse aux attaques chimiques présumées perpétrées par le régime syrien contre la localité de Khan Cheikhoun, mardi 5 avril.

L’interview hallucinante de Donald Trump qui raconte le moment où il a lancé les frappes contre la Syrie:



De la Russie, qui a dénoncé une « agression contre un état souverain », à la Chine, qui a salué l’initiative américaine, les réactions à ces frappes ont été diverses. Interviewé mercredi par la journaliste de Fox Business Maria Bartiromo, le président américain est revenu pour sa part sur l’instant qui a précédé sa décision.

Selon ses dires, c’est confortablement installé dans sa résidence privée de Mar-a-Lago (Floride), en compagnie du président chinois Xi Jinping, qu’il a pris la décision de frapper. Le président américain finissait un copieux repas. « On en était au dessert et nous avions la plus belle part de gâteau au chocolat que vous n’ayez jamais vu », a-t-il détaillé avec emphase...

Lire la suite