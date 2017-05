Le Pentagone poursuit les contrats d’armement des jihadistes de l’ère Obama (Voltaire.net)

Le Pentagone poursuit son trafic d’armes du port de Burgas (Bulgarie) à celui de Jeddah (Arabie saoudite). Il fait livrer aux groupes jihadistes en Syrie —incluant Daesh— des armes de fabrication ex-soviétiques non homologuées par l’Otan, produites par Vazovski Machine Building Factory (VMZ) (Bulgaire) et Tatra Defense Industrial Ltd. (Tchéquie).

Le 20 mai 2017, le 5 mai, le Marianne Danica a quitté la Bulgarie. Il est arrivé le 20 mai en Arabie saoudite, tandis que le Hanne Danica retournait de Jeddah à Burgas.

Selon Yörük Işık et Alper Beler, ces cargos transportaient illégalement des lance-roquettes multiples Grad et des blindés de type OT-64 SKOT (photo).

Ces livraisons feraient partie d’un des derniers contrats de l’administration Obama, passé début janvier —c’est-à-dire à la fin de la période de transition—, avec Orbital ATK pour une valeur de 200 millions de dollars. Orbital a sous-traité la livraison à Chemring, qui a lui-même loué ces cargos à Danish H. Folmer & Co.

L’administration Trump, qui a cessé de commanditer ce type de contrat, n’a pas annulé ceux qui avaient déjà été signés.