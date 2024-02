La CIA a fait espionner l'équipe Trump par des alliés étrangers, ce qui a déclenché le canular de la collusion avec la Russie Article originel : CIA Had Foreign Allies Spy On Trump Team, Triggering Russia Collusion Hoax Par Michael Shellenberger, Matt Taibbi et Alex Gutentag Public Substack, 16.02.24

La communauté du renseignement des États-Unis a ciblé 26 conseillers de Trump pour que des agences d'espionnage étrangères les "ciblent" et les "atteignent". L'année dernière, John Durham, procureur spécial du ministère de la justice, a conclu que le Federal Bureau of Investigation (FBI) avait commis une erreur dans l'application de la loi. Le Département de la Justice (DOJ), a conclu que le Federal Bureau of Investigation (FBI) n'aurait jamais dû ouvrir son enquête sur la collusion présumée entre le candidat Donald J. Trump, alors candidat à la présidence, et la Russie à la fin du mois de juillet 2016. Aujourd'hui, de multiples sources crédibles affirment à Public and Racket que la Communauté du renseignement des États-Unis (IC), y compris l'Agence centrale (CIA), a illégalement mobilisé des agences de renseignement étrangères pour cibler les conseillers de Trump bien avant l'été 2016.

Ces nouvelles informations comblent de nombreuses lacunes dans notre compréhension du canular de la collusion avec la Russie et sont étayées par des témoignages déjà rendus publics.

Jusqu'à présent, l'histoire officielle était que l'enquête du FBI avait commencé après que des responsables du renseignement australien eurent informé des responsables étatsuniens qu'un collaborateur de Trump s'était vanté auprès d'un diplomate australien que la Russie possédait des documents accablants sur la candidate démocrate à la présidence, Hillary Clinton.

En réalité, les services de renseignement étatsuniens ont demandé à l'alliance des "cinq yeux" (Five Eyes) de surveiller les collaborateurs de M. Trump et de partager les renseignements obtenus avec les agences étatsuniennes, affirment des sources proches de l'enquête du House Permanent Select Committee on Intelligence (HSPCI). Les pays membres de l'alliance Five Eyes ("Cinq Yeux") sont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Après que Public and Racket a appris que le directeur de la CIA du président Barack Obama, John Brennan, avait identifié 26 associés de Trump à cibler par les "Cinq Yeux" (Five EYes), une source a confirmé que la Communauté du renseignement des États-Unis (IC), avait "identifié [ces personnes] comme des personnes à 'toucher', ou à contacter ou à manipuler. Il s'agissait de cibles de nos propres services de renseignement et d'application de la loi - des cibles pour la collecte et la désinformation".