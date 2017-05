Les Erdoğan ont secrètement acquis un pétrolier en 2008 (Voltaire.net)

Selon l’enquête de l’European Investigative Collaborations (EIC) sur les documents fiscaux volés à Malte, la famille Erdoğan a acquis secrètement le pétrolier Agdash, d’une valeur de 29,7 millions de dollars.

L’opération a été réalisée, en 2007-08, avec l’aide des hommes d’affaires Sitki Ayan et Mübariz Gurbanoğlu, via la société « BurMerZ » (pour Burak Erdoğan, Mustafa Erdoğan, et Ziya Ilgen).

Cette acquisition ressort de la corruption généralisée de la famille régnante en Turquie. Elle est antérieure à la guerre contre la Syrie et à l’organisation du trafic de pétrole volé par Daesh.