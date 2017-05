Racisme en entreprise: EDF refuse de faire la lumière (Mediapart)

(C) Benoît Tessier / Reuters.

Said Ali est employé chez EDF. En janvier 2016, son casier a été ouvert, son fascicule avec des extraits de prières du Coran brûlé et recouvert de l’inscription « FN 2017 ». Aux prud’hommes, il reproche à l’entreprise de n’avoir rien fait contre un climat raciste et de l’avoir discriminé dans son évolution de carrière.