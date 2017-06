(c) Ronen Zvulun / Reuters

Le Procureur Général de la Suisse a confirmé qu'il examine une plainte au pénal contre l'ancienne ministre des Affaires Étrangères israélienne Tzipi Livni, accusé de crimes de guerre par un groupe pro-palestinien basé à Genève...

Source :

- Swissinfo.ch War crimes suit filed in Switzerland against former Israeli minister