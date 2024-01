Plaintes pénales déposées en Suisse contre le président israélien Herzog (Al Jazeera)

Le procureur suisse a confirmé le dépôt, mais n'a pas voulu révéler de détails sur la nature et le nombre des plaintes.

Plaintes pénales déposées en Suisse contre le président israélien Herzog Article originel : ‘Criminal complaints’ filed against Israeli President Herzog in Switzerland Al Jazeera, 20.01.24

Israël a qualifié les accusations de l'Afrique du Sud de "sans fondement" et de "diffamation".

L'agence de presse AFP a obtenu une déclaration prétendument publiée par les personnes à l'origine de la plainte, intitulée "Action juridique contre les crimes contre l'humanité". Ce document indique que plusieurs personnes anonymes ont porté plainte auprès des procureurs fédéraux et des autorités cantonales de Bâle, Berne et Zurich.

Les motifs des plaintes et les personnes qui les ont déposées n'ont pas été précisés.

En théorie, les pays tiers n'ont pas de juridiction pénale sur les chefs d'État, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères en exercice d'autres pays.

Si des poursuites sont engagées, une telle affaire portée devant le tribunal suisse serait traitée en vertu de la "compétence universelle", a déclaré à Al Jazeera William Shabas, professeur de droit pénal international et de droits de l'homme à l'université de Middlesex, au Royaume-Uni.

Après l'attaque du Hamas, Israël a lancé un bombardement féroce de Gaza qui a tué plus de 24 500 personnes, dont 70 % de femmes et d'enfants, selon les Nations unies.

Quelques jours après le 7 octobre, date à laquelle des combattants du Hamas ont lancé une attaque sans précédent dans le sud d'Israël, tuant près de 1 200 personnes, le président israélien a déclaré que ce n'était pas seulement les combattants du Hamas, mais "une nation entière" qui était responsable des violences et qu'Israël se battrait "jusqu'à ce que nous leur brisions la colonne vertébrale".

"Il était auparavant extrêmement rare que cela se produise, mais de plus en plus, en particulier dans les pays européens, des efforts sont déployés pour poursuivre de tels crimes - le crime de génocide, les crimes de guerre et autres - en utilisant la compétence universelle", a déclaré M. Shabas.

"L'obstacle serait l'immunité présumée du président d'un pays, ce qui constituerait un véritable problème", a-t-il ajouté.

En ce qui concerne la question de l'immunité, la déclaration vue par l'AFP suggère qu'elle pourrait être levée "dans certaines circonstances", y compris dans les cas de crimes contre l'humanité présumés, ajoutant que "ces conditions sont remplies dans ce cas".

Selon M. Shabas, un autre obstacle pour le procureur serait d'obtenir "un certain niveau d'approbation politique".