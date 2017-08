L'hypocrisie des droits de l'homme : Colombie vs Venezuela (Vidéo)

La Colombie et le Venezuela sont deux pays voisins qui reçoivent un traitement extrêmement différent par l'Empire étatsunien et les mass-médias.



Tandis que la Colombie est connue pour avoir un des pires records en matière de droits de l'homme dans le monde, elle reste une destinataire prioritaire de l'aide militaire étatsunienne et jouit d'une couverture médiatique acritique dans les médias occidentaux - tandis que Trump menace d'effectuer une intervention militaire contre le Venezuela sur des allégations infondées.



Pour mettre en parallèle l'état des droits de l'homme, Abby Martin, interviewe le défenseur des droits de l'homme Dan Kovalik, qui est récemment revenu des deux pays.



Kovalik a fait un vaste travail en Amérique latine et était un observateur à l'élection de l'Assemblée constituante récente au Venezuela.