[Vidéo] Françafrique. ONU : quand Emmanuel Macron rencontre Ali Bongo Ondimba (JAI)

La première rencontre entre Emmanuel Macron et Ali Bongo Ondimba a eu lieu le 19 septembre dans l’enceinte onusienne.

Le président français avait convié son homologue gabonais au lancement du Pacte mondial pour l’environnement, au siège des Nations unies, à New York, ce 19 septembre. Ali Bongo Ondimba y a prononcé un discours en sa qualité de coordonnateur du Comité des chefs d’État et de gouvernement africains sur le changement climatique. Naturellement, les deux hommes ont échangé une poignée de main suivie d’un bref échange dont la vidéo (ci-dessous) est devenue virale sur les réseaux sociaux et dans les milieux politiques gabonais.

Les commentateurs n’arrêtent plus de disséquer le geste, qui est une victoire diplomatique pour Libreville dans l’inédite confrontation postélectorale opposant Ali Bongo Ondimba à Jean Ping. Si, selon les usages, la poignée de main est échangée le plus souvent en guise de salutation, de remerciement ou d’accord, elle est aussi un geste de reconnaissance...