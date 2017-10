Archives JFK; J. Edgar Hoover : "Il y a nécessité de convaincre le public qu'Oswald est le vrai assassin" (Zero Hedge)

J. Edgar Hoover : Il y a "nécessité de convaincre le public qu'Oswald est le vrai assassin"

Article originel : J. Edgar Hoover: "Need To Convince Public That Oswald Is Real Assassin"

Par Tyler Durden

Zero Hedge

Traduction SLT

Au milieu de milliers de nouveaux dossiers rendus publics hier - quoique moins nombreux que prévu - se trouvaient deux notes de service intrigantes adressées au directeur du FBI, J. Edgar Hoover, le 24 novembre 1963 - le jour où Jack Ruby tua Lee Harvey Oswald alors que le tireur était transporté à la prison du comté de Dallas après l'assassinat du président John F. Kennedy.

Dans une note de service publiée par Hoover, il semblait particulièrement préoccupé par le fait que le public devrait être contraint de croire qu'Oswald était un acteur isolé - et non pas une partie d'une conspiration plus vaste.

"Il n' y a rien d'autre sur l'affaire Oswald que sa mort."

Dans le rapport Warren de 1964 sur l'assassinat de Kennedy, note NBC, Hoover a été ferme en affirmant qu'il n'avait pas vu " un centimes de preuves " suggérant une conspiration - un sentiment qu'il a exprimé dans d'autres tribunes publiques, mais pas dans des mots aussi directs que ceux qu'il a utilisés le jour où Oswald a été tué. Se référant à Nicholas Katzenbach, le sous-procureur général de l'époque, Hoover a dicté :

"La chose qui m'inquiète, et M. Katzenbach aussi, c'est de faire publier quelque chose pour convaincre le public qu'Oswald est le vrai assassin."

Il n'est pas clair de savoir d'après la note de service si Hoover pensait qu'il y avait peut-être eu un complot, mais ne voulait pas qu'on le sache, ou s'il croyait sincèrement qu'Oswald avait agi seul et espérait dissiper la peur et la confusion du public. Hoover a également indiqué que sa préoccupation pourrait avoir été influencée, en partie, par la diplomatie, ce qui aurait pu entraîner de graves complications internationales si le public pensait qu'Oswald aurait pu faire partie d'un complot plus vaste. Katzenbach est connu d'après des documents publiés antérieurement pour avoir partagé la préoccupation de Hoover, en écrivant dans une note de service le lendemain, le 25 novembre 1963, que :

"le public doit être convaincu qu'Oswald était l'assassin, qu'il n'avait pas de confédérés en liberté et que les preuves étaient telles qu'il aurait été condamné au procès."

Hoover était en colère contre le meurtre d'Oswald (surtout après que la police ait été avertie par le FBI que la vie d'Osawld était en danger...).

"Oswald ayant été tué aujourd'hui après nos avertissements à la police de Dallas, cela est inexcusable", a dicté Hoover. "Il permettra, j'en ai peur, à beaucoup de gens des droits civiques de soulever beaucoup de tourments parce qu'il était menotté et n'avait pas d'arme. Il y a forcément des éléments de notre société qui vont clamer haut et fort que ses droits civils ont été violés - ce qui fut le cas."

Bien que difficile à lire, voici le mémo complet de Hoover...

