Tous les médecins qui ont soigné le président JFK mortellement blessé dans la salle de traumatologie contredisent la version officielle (Vidéo)

New documentary "JFK: What the Doctors Saw" to be released on Paramount+ / Le nouveau documentaire "JFK : What the Doctors Saw" (JFK : ce que les médecins ont vu) sortira sur Paramount+. Ce mois-ci marque les 60 ans de l'assassinat du président John F. Kennedy. Un nouveau documentaire, "JFK : What the Doctors Saw" (JFK : ce que les médecins ont vu), met en lumière des révélations stupéfiantes faites par des médecins qui se trouvaient aux urgences ce jour-là. Le documentaire sera diffusé en avant-première le 14 novembre sur Paramount+.

La version des médecins contredit le récit officiel Selon Lueth, les médecins qui ont vu la blessure au cou de Kennedy pensaient qu'il s'agissait d'une blessure d'entrée. Cela impliquerait qu'Oswald n'était pas le seul tireur, car le président aurait dû être abattu de face pour que la balle puisse pénétrer par le trou dans son cou. Lueth est convaincu que la version officielle de la mort de Kennedy n'est pas vraie. "Le gouvernement a fait tout ce qu'il pouvait pour nier, intimider et menacer les médecins de Parkland parce que leurs observations contredisaient la théorie de la 'balle magique' de la Commission Warren", a déclaré le producteur. "Sur cette base, j'ai conclu qu'il y avait eu une dissimulation et que le public n'avait pas été informé de la vérité"



JFK: What The Doctors Saw | Official Trailer | Paramount+/ JFK : Ce que les médecins ont vu | Bande-annonce officielle | Paramount+ Des images inédites dévoilent une réunion extraordinaire impliquant sept médecins qui étaient présents dans la salle d'urgence de l'hôpital Parkland où le président John F. Kennedy a été transporté d'urgence après avoir été abattu le 22 novembre 1963. Leurs témoignages révèlent des détails médicaux troublants sur l'assassinat, remettant en question les enquêtes gouvernementales selon lesquelles Lee Harvey Oswald a agi seul.

