L'assassinat de JFK à 60 ans : les "doubles" d'Oswald montrent que la CIA a joué un rôle dans le complot (The GrayZone)

L'assassinat de JFK à 60 ans : les "doubles" d'Oswald montrent que la CIA a joué un rôle dans le complot

Article originel : JFK assassination at 60: Oswald ‘doubles’ show CIA hand in plot

Par Kit Klarenberg

The GrayZone, 22.11.23

Robert Webster (à gauche) et Lee Harvey Oswald (à droite)

Les traces écrites des sosies d'Oswald pourraient constituer la meilleure preuve que des éléments de la CIA ont orchestré le complot de l'assassinat de JFK. Peu de choses unissent les Etatsuniens comme la certitude que John F. Kennedy a été assassiné à la suite d'une conspiration. Ce 22 novembre, à l'occasion du 60e anniversaire de l'assassinat de Kennedy, les sondages montrent que l'écrasante majorité des citoyens étatsuniens ne croient pas que l'assassin présumé, Lee Harvey Oswald, ait agi sans complices. Nombreux sont ceux qui soutiennent que le tireur communiste "solitaire" n'était en fait qu'un innocent "pigeon", comme il l'a lui-même proclamé peu de temps avant d'être abattu par le mafioso Jack Ruby. Le fait qu'un tel scepticisme ait débordé au lendemain de l'assassinat de Kennedy, et qu'il ait perduré depuis, est tout à fait inhabituel. Presque sans exception, les politiciens, les experts et les journalistes du courant dominant ont appliqué la version officielle selon laquelle Kennedy a été abattu d'une seule balle. Parallèlement, le public occidental a été inondé d'articles, de livres, de "documentaires" et d'autres supports renforçant les conclusions de la commission Warren, une opération de blanchiment politisée mise en place par Lyndon B. Johnson, le successeur de Kennedy, dans le but précis de condamner Oswald, et Oswald seul. Et ce, bien que la commission d'enquête de la Chambre des représentants sur les assassinats (HSCA) ait conclu que Kennedy avait "probablement été assassiné à la suite d'une conspiration". La CIA s'est vigoureusement opposée à cette enquête et s'est depuis lors engagée dans une vaste guerre de l'information pour défendre publiquement la Commission et ses conclusions, tout en discréditant ce qu'elle appelle les "théories de la conspiration". En 1967, l'Agence a diffusé une note interne appelant ses agents à "[discuter] du problème de publicité avec les agents de liaison et les contacts amicaux de l'élite, en particulier les hommes politiques et les rédacteurs en chef [et] à utiliser des moyens de propagande pour répondre aux attaques des détracteurs et les réfuter... Les critiques de livres et les articles de fond sont particulièrement appropriés à cette fin".

Les inquiétudes de la CIA étaient fondées et le restent. La Commission Warren et le HSCA ont tous deux mis au jour d'énormes quantités de documents de source primaire et de témoins oculaires qui s'opposent à la culpabilité d'Oswald et qui pointent vers l'Agence et ses actifs. Toutes deux se sont efforcées de trouver une solution satisfaisante aux innombrables divergences, anomalies, bizarreries et soupçons découverts par leurs propres enquêteurs, qui ont depuis lors laissé les chercheurs indépendants perplexes et déconcertés. La principale d'entre elles est l'existence d'indications incontestables selon lesquelles Oswald a été victime d'une usurpation d'identité à de nombreux moments avant l'assassinat de Kennedy.

Il est également frappant de constater que les "sosies" d'Oswald se trouvaient souvent à proximité d'agents et de ressources des services de renseignement étatsuniens. L'existence de ces sosies est attestée par de nombreux documents. Dans son ensemble, la trace écrite des sosies d'Oswald pourrait constituer la meilleure preuve d'un complot pour l'assassinat de JFK orchestré par des éléments de la CIA.





L'histoire de deux transfuges Lee Harvey Oswald a fait défection en Union soviétique en octobre 1959. Quelques semaines plus tôt, il avait été libéré du service actif des Marines après trois ans de service, car sa mère avait besoin de soins. Bien qu'il ait épousé des sentiments pro-communistes et employé si fréquemment la phraséologie russe que ses compagnons d'armes le surnommaient "Oswaldskovich", il a reçu l'autorisation d'opérer dans une base navale étatsunienne secrète à Atsugi, au Japon, une rampe de lancement pour les vols d'espionnage U-2 au-dessus de Moscou et un centre de recherche sur les drogues psychédéliques de la CIA, parmi d'autres postes sensibles. Oswald arrive à Moscou le 16 octobre. Son visa de touriste, qui lui avait été accordé à Helsinki (Finlande) en cours de route, devait expirer cinq jours plus tard. Mais le marine étatsunien avait d'autres idées en tête. Il demande immédiatement la citoyenneté soviétique et, selon ses propres dires, commence à parler de son amour pour la "Grande Union soviétique" à tous les fonctionnaires locaux qui veulent bien l'écouter. La demande a été rejetée le jour de l'expiration de son visa, ce qui l'a amené à s'entailler le poignet gauche, ce qui a nécessité un séjour à l'hôpital.

Pendant sa convalescence, Oswald est autorisé à rester dans le pays et, le 31 octobre, il se rend à l'ambassade des États-Unis à Moscou. Il y déclare son intention non seulement de renoncer à sa citoyenneté, mais aussi de fournir aux Soviétiques des informations "d'un intérêt particulier" acquises à Atsugi. Le bâtiment étant placé sur écoute et sous surveillance, sa promesse incendiaire fut inévitablement entendue haut et fort par le KGB. La défection d'Oswald a également attiré l'attention des médias étatsuniens et internationaux. Un article contemporain de l'Associated Press indique qu'il est l'un des nombreux Etatsuniens à avoir demandé la citoyenneté après être arrivé à Moscou "au cours des derniers mois". L'Associated Press précise que Robert Webster est l'un des autres. Il n'a pas été mentionné que, comme Oswald, il était un vétéran de l'armée étatsunienne. Il avait renoncé à sa nationalité étatsunienne le 17 octobre, un jour après l'arrivée d'Oswald. Après avoir quitté l'armée, Webster a travaillé pour la RAND Corporation, financée par le Pentagone, et s'est rendu à plusieurs reprises à Moscou pour représenter l'organisation lors d'une exposition commerciale. Plus tard, il a obtenu la citoyenneté soviétique en partageant la technologie secrète de la RAND avec Moscou. En cours de route, il s'est engagé dans une relation amoureuse avec une serveuse locale. Il rencontre également Marina Prusakova, la fille d'un colonel du KGB et future épouse d'Oswald.

Officiellement, l'Union soviétique comptait alors près de 209 millions d'habitants, ce qui signifie qu'il était très improbable que Marina rencontre les deux transfuges étatsuniens à quelques semaines d'intervalle. Ce remarquable coup du sort résulte ostensiblement du fait que Marina a été déplacée par les autorités à Minsk, en raison de la fréquentation de visiteurs étrangers à Moscou. Oswald y est alors affecté par les autorités pour travailler dans une usine de fabrication de radios et de télévisions et fait l'objet d'une surveillance constante après que sa demande de naturalisation ait finalement été approuvée. Ce qui est encore plus curieux, c'est qu'Oswald et Webster se ressemblaient tellement que Marina et les fonctionnaires de l'ambassade étatsunienne ont apparemment confondu le premier avec le second. Par coïncidence, ils ont quitté l'Union soviétique pour les États-Unis à un mois d'intervalle - Webster en mai 1962 et Oswald en juin 1962, accompagné de Marina. À leur arrivée, ils ont été traités de manière très différente. Comme l'ont noté l'historien Chad Nagle et d'autres analystes, Webster a été accueilli à l'aéroport de Pittsburgh par une foule de 200 personnes composée de journalistes, d'agents du FBI et de fonctionnaires du département d'État. La CIA l'a ensuite débriefé à Washington pendant deux semaines, en présence de 15 personnes représentant plusieurs départements. L'Agence a estimé que Webster pouvait "fournir une grande quantité" de données inestimables sur "l'intérêt opérationnel" et les réalités.

En revanche, Oswald est rentré sans tambour ni trompette. Incapable de financer lui-même le voyage, il s'est adressé à l'ambassade des États-Unis, suggérant que lui et Marina "pourraient prendre un vol militaire pour rentrer aux États-Unis, à partir de Berlin", une croyance étrange pour un individu qui avait renoncé à sa citoyenneté étatsunienne et promis de partager des secrets d'État avec une puissance ennemie. En fait, il a reçu un prêt de réinstallation du département d'État et n'a pas fait l'objet d'un débriefing de la CIA à son arrivée. Curieusement, son retour n'a suscité aucun intérêt de la part de la presse. Le tristement célèbre agent de contre-espionnage de la CIA, James Jesus Angleton, a ouvert des "dossiers 201" sur Oswald et Webster à la suite de leurs défections. Cette désignation s'appliquait aux sujets potentiels d'intérêt pour le contre-espionnage, c'est-à-dire aux personnes qui représentaient des risques potentiels pour la sécurité ou des atouts pour le recrutement. Le dossier de Webster a été fermé après le débriefing de la CIA. Celui d'Oswald est resté ouvert le 22 novembre 1963. Composé de huit volumes et de plus de 50 000 pages, il fait partie des nombreux documents liés à l'assassinat de JFK que la Maison Blanche refuse encore aujourd'hui de publier dans leur intégralité.

Le chercheur Gary Hill a conclu dans son livre de 2020, The Other Oswald : A Wilderness of Mirrors : "Lorsque [Oswald], le renégat autoproclamé, est rentré aux États-Unis, personne ne s'y est intéressé. Pas de médias, pas de débriefing, rien... Il me semble évident que les services secrets étatsuniens en avaient fini avec Webster et qu'Oswald travaillait toujours pour eux."





Imposteurs, sosies ou les deux ? Les nombreux cas où un Lee Harvey Oswald - ou Lee Oswald, ou Harvey Oswald - est apparu aux États-Unis alors qu'Oswald travaillait à Minsk ont encore compliqué les choses. En juin 1960, J. Edgar Hoover, chef de longue date du FBI, a fait part au Département d'État (voir ci-dessous) de ses inquiétudes quant à la possibilité qu'un imposteur utilise le certificat de naissance d'Oswald à des fins malveillantes, et a demandé que toute information pertinente soit transmise au Bureau.

En mars 1961, un représentant de la division des passeports du département d'État a fait référence à ce mémo dans une note adressée à ses collègues, demandant si le FBI "recevait régulièrement des informations sur Harvey" de la part de son bureau. Ils ont joint une note du Bureau datant de février de la même année, dont la nature n'a jamais été établie. En réponse, l'un des destinataires se fait l'écho des inquiétudes de Hoover quant à l'utilisation abusive du certificat de naissance d'Oswald par un imposteur. La date du mémo de février peut être significative. Un mois plus tôt, à la Nouvelle-Orléans, un certain Lee Oswald avait tenté d'acheter dix camions pour le compte des "Amis d'un Cuba démocratique" (voir ci-dessous).

Selon un rapport de la CIA datant d'octobre 1967, cette organisation servait de bras financier au Conseil révolutionnaire cubain anticastriste, "créé par plusieurs personnalités du monde des affaires et de la politique de la Nouvelle-Orléans, dont l'ancien agent du FBI Guy Banister, aujourd'hui décédé, afin de collecter des fonds pour aider les Cubains dans leur lutte contre le communisme". Banister était un vétéran du Bureau, à un moment donné une figure clé de la division "Security Matter X" du FBI, qui enquêtait sur les phénomènes paranormaux tels que les ovnis, et qui a plus tard inspiré la populaire série télévisée X-Files. Après avoir perdu son emploi en raison de son comportement violent et agressif à l'égard du public, il a fondé une agence de détectives privés, menant des enquêtes secrètes pour le compte du FBI, de la CIA et d'autres agences gouvernementales étatsuniennes. L'agence opérait au 544 Camp Street à la Nouvelle-Orléans, qui a abrité de 1961 à 1962 le Conseil révolutionnaire cubain.

Lee Harvey Oswald s'est installé à la Nouvelle-Orléans en avril 1963, apparemment pour y trouver du travail. Il y a créé une branche locale du Fair Play For Cuba Committee (FPCC), une cible de longue date pour l'infiltration et la destruction par les services de renseignement étatsuniens Pour tenter d'attirer de nouveaux membres dans cette ville qui voue une haine virulente à Castro, il a distribué publiquement des tracts promouvant le travail du groupe et déclarant : "Bas les pattes pour Cuba !". Bizarrement, certains ont indiqué que l'adresse du chapitre était le 544 Camp Street (voir ci-dessous).

Gerry Patrick Hemming, un collaborateur de longue date de la CIA qui a été fortement impliqué dans les opérations secrètes de l'Agence contre Cuba, a affirmé qu'en 1962, Banister lui avait dit "qu'une somme d'argent considérable pouvait être obtenue immédiatement" si lui et ses confrères "frappaient directement Castro et JFK". Il a également affirmé avoir rencontré Oswald à plusieurs reprises, à partir de janvier 1959. Marita Lorenz, une ancienne amante de Fidel Castro qui n'a pas réussi à assassiner le dirigeant cubain lors d'une opération commanditée par la CIA, aurait voyagé avec Hemming et Oswald à Dallas dans les jours précédant l'assassinat de John F. Kennedy, en compagnie de militants anti-castristes armés. Invitée à témoigner sous serment devant le HSCA, elle s'en est tenue à son histoire, tout en faisant un certain nombre d'autres révélations remarquables. Elle affirme avoir croisé Oswald à plusieurs reprises en 1960 et 61 dans divers endroits de Floride.

Lorenz a placé Oswald dans des refuges et des camps d'entraînement de la CIA à Miami et dans les Everglades, pendant la période précédant l'invasion ratée de la Baie des Cochons par l'Agence, en avril 1961. Menacée à plusieurs reprises de parjure et invitée à retirer son témoignage par le comité HSCA, en raison de "preuves documentaires adéquates" qu'Oswald n'était pas rentré d'Union soviétique à cette époque, ce qui signifiait qu'elle "ne pouvait pas l'avoir vu" aux endroits et aux dates qu'elle avait cités, Mme Lorenz a refusé de le faire : "Je sais que je dis la vérité. Si vous ne la voulez pas, tant pis... Je ne suis pas là pour gagner quoi que ce soit, vous savez. Rien. Rien du tout. Je n'ai rien à perdre et rien à cacher...Je connais l'homme que j'ai rencontré, c'était un sale type. Je ne l'aimais pas. Je n'ai pas besoin d'être ici du tout." Lorsqu'on lui demande, exaspéré, "avez-vous une explication sur le fait que nous ayons deux Lee Harvey Oswald pendant cette période ?" Lorenz n'avait pas de réponse. Le HSCA lui-même n'a pas été en mesure de résoudre cette sinistre énigme. Cela n'a rien d'étonnant. Après tout, les assassins solitaires n'ont jamais de sosie avant de frapper.