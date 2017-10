Kemi Seba clache sévèrement Macky Sall, après un tweet du Premier ministre français (Afrique connection)

Un message qui a été largement commenté et dérouté par les Sénégalais sur les réseauxsociaux.

Le leader de l'ONG Urgences pafricaines, Kemi Seba, expulsé il y a quelques semaines du Sénégal, a lui aussi saisi la balle au rebond.

Voici le commentaire qu'il en a fait, relayé par une page de soutien Facebook:

Kemi Seba :"Merci Monsieur le 1er Ministre Français de nous révéler ce que nous sentions déjà au sujet de Macky Sall. C'est bien cela le problème de l'élite politico-culturelle sénégalaise (voir africaine en globalité). L'Oligarchie française pille votre pays, mais vous déclarez qu'il n'y a pas de problème. Les touristes français soumettent votre jeunesse à la prostitution à Saly, mais vous n'avez pas de problème.

On s'accapare vos richesses, mais vous n'avez pas de problème. On vous fait utiliser une monnaie de gorille qui n'est échangeable nul part, mais vous n'avez pas de problème.Les grandes entreprises françaises vous dépouillent, mais vous n'avez pas de problème. On vous fait signer des APE (accords de partenariats économiques) qui devraient être renommées "accords de PROSTITUTIONS ECONOMIQUES", mais vous n'avez aucun problème.

Il suffit de vous regarder pour comprendre comment l'esclavage a existé. Nos frères n'ont pas été livrés aux négriers occidentaux par magie. Il y a fallu des traîtres chez nous.



Vous aimez plus l'Occident que l'Occident s'aime lui même.Vous nous donnez la nausée. Une pensée pour la glorieuse et héroïque jeunesse africaine du Senegal, qui contrairement à ses élites résiste à son niveau au néocolonialisme. Une pensée pour Cheikh Anta DIop , Mamadou Dia, Cheikh Ahmadou Bamba, el Hadj Omar El Tidiane qui doivent se retourner dans leurs tombes de voir qui dirige leurs pays....Mais que le Maquillage SALE de l’impérialisme au Sénégal se souvienne. Chaque plaisanterie a un début. Et une fin. A bon entendeur..."