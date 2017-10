Les liaisons dangereuses de la sarkozie avec la Libye de Kadhafi (Challenges.fr)

C'est un livre qui donne le tournis. Le récit méthodique et détaillé de dix ans de compromissions de la sarkozie (et de la chiraquie) avec le régime dictatorial de Mouammar Kadhafi en Libye. Dans un mini pavé de 400 pages, intitulé Avec les compliments du guide, publié ce mercredi aux éditions Fayard, les journalistes de Mediapart Fabrice Arfi et Karl Laske rassemblent six ans d'enquête, abreuvée par des documents judiciaires et des entretiens avec différents protagonistes de l'affaire. Un certain nombre de ces révélations avaient déjà été distillées au fil des semaines dans Mediapart ou ailleurs. Mais le mérite de l'ouvrage, parfois ardu à lire, est de reconstituer un tableau cohérent et chronologique de la relation franco-libyenne et ses dessous peu reluisants.

Le fil rouge du livre porte sur les éléments liés à un possible financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy par la Libye en 2007, qui fait l'objet d'une enquête judiciaire toujours en cours. Et le moins que l'on puisse dire en refermant l'ouvrage, c'est qu'il existe un faisceau d'indices concordants. L'audition, devant la Cour pénale internationale, d'Abdallah Senoussi, l'ex-chef du renseignement militaire libyen, qui déclare avoir lui-même supervisé le transfert de 5 millions d'euros. Les carnets de l'ex-premier ministre Choukri Ghanem, retrouvé noyé dans le Danube en 2012, faisant état de la répartition de sommes d'argent à distribuer. Ou encore cette fameuse note des services secrets libyens promettant 50 millions à Nicolas Sarkozy, exhumée par Mediapart et authentifiée depuis par la justice française, sans que l'on sache si un tel montant a vraiment été versé...



Lire la suite