Porto Rico : Un Trump borné remercie les militaires et la FEMA pour leurs efforts de secours lors de l'ouragan (TeleSUR)

Porto Rico : Un Trump borné remercie les militaires et la FEMA pour leurs efforts de secours lors de l'ouragan Article originel : Puerto Rico: Tone-Deaf Trump Thanks Military, FEMA for Hurricane Relief Efforts TeleSUR

Dans son introduction pour le directeur du budget de la Maison-Blanche, Mick Mulvaney, Trump a déclaré : "Je déteste vous le dire Porto Rico, mais vous avez gaspillé un peu notre budget parce que nous avons dépensé beaucoup d'argent pour Porto Rico."



Trump a ensuite remercié les membres du personnel de la Marine qui ont participé aux opérations de secours, en demandant des approvisionnements livrés par mer, air et terre "de très grosses choses", soulignant qu'en dépit du manque de quais, la Marine a fait un travail "incroyable" pour acheminer les approvisionnements à terre par bateau.

Le chef de l'Etat a noté que si tous les "décès sont une horreur", les Portoricains devraient être "fiers" de leurs efforts pour sauver des vies, comparant leur bilan actuel de 16 morts à celui des plus de 1 800 morts après l'effondrement des digues de la Nouvelle-Orléans après le passage de l'ouragan Katrina en 2005.

L'ouragan Maria, la plus puissante tempête qui ait frappé Porto Rico en près de 90 ans, a tué au moins 16 personnes et détruit les systèmes d'alimentation et de communication. Il est également difficile de se procurer de la nourriture, de l'eau et du carburant dans toute l'île.