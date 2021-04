Vaccins Covid: près de 5000 décès post-vaccinaux aux USA, au Royaume-Uni et dans l'UE (SPR)

Vaccins Covid: près de 5000 décès après vaccination Swiss Policy Research, 31.03.21 Note de SLT : il s'agit d'un nombre relativement faible au regard des dizaines de millions de personnes vaccinées aux Etats-Unis et en Europe. Toutefois, il n'est pas à négliger. Bien sûr un certain nombre de ces décès ne sont pas liés aux vaccins.

Les données des systèmes de notification des événements indésirables liés aux vaccins aux États-Unis ( VAERS ), dans l'UE ( EUDRA ) et au Royaume-Uni ( MHRA ) indiquent que les vaccinations contre la Covid ont déjà été associées à environ 5000 décès et à plusieurs milliers d'`` événements indésirables '' non négligeables, y compris anaphylactiques. Chocs (allergiques), paralysie faciale temporaire, troubles cardiovasculaires et, dans certains cas, fausses couches. Ces chiffres peuvent être sous-estimés, car les systèmes de notification des vaccins ne couvrent généralement qu'une fraction des événements indésirables.

Certains décès post-vaccination peuvent ne pas être liés à la vaccination. Cependant, aux États-Unis, 47% des décès post-vaccination sont survenus chez des personnes qui sont tombées malades dans les 48 heures suivant la vaccination. De plus, aux États-Unis et en Europe réunis, plusieurs centaines de cas de cécité, de surdité et d'avortements spontanés ont été signalés peu de temps après la vaccination contre les covidus.

Comparés aux centaines de millions de vaccinations contre les covidus déjà effectuées, ces chiffres sont faibles. Par rapport au nombre de décès de covid, ces chiffres sont également faibles. Mais par rapport aux normes relatives aux produits médicaux sûrs, ces chiffres sont certainement significatifs. De plus, on en sait encore peu sur le profil d'innocuité à long terme des vaccins anti-covid. En 2009-2010, il a fallu un an au public pour se renseigner sur les dommages neurologiques causés par les adjuvants du vaccin contre la grippe porcine.

Le médecin américain Dr. J.Patrick Whelan avait déjà averti la FDA américaine début décembre que les vaccins basés sur la protéine de pointe de coronavirus pourraient eux-mêmes déclencher des symptômes de covid systémique sévère, y compris des caillots sanguins, une embolie pulmonaire et une inflammation du cerveau, même chez les enfants et les jeunes adultes, qui se battent normalement. une infection à coronavirus à ses débuts.

En ce qui concerne l' efficacité du vaccin , des études concrètes indiquent qu'après la deuxième dose de vaccin, l'efficacité atteint environ 90% chez les personnes jusqu'à 60 ans, mais seulement environ 65% chez les personnes de plus de 80 ans. Environ un tiers des personnes de plus de 80 ans ne développent pas d'anticorps neutralisants.

Comme l'avocat de New York, Aaron Siri l'a souligné dans un article sur StatNews , ni les gouvernements ni les employeurs ne sont actuellement autorisés à exiger des vaccins anti-covid, car les vaccins anti-covid n'ont pas encore été officiellement homologués: ils n'ont reçu qu'une «autorisation d'utilisation d'urgence» aux États-Unis et un «Autorisation de mise sur le marché conditionnelle» dans l'UE. En effet, la FDA américaine note spécifiquement que les vaccins covid sont «des vaccins d'investigation non homologués pour aucune indication».

Sources de données: Systèmes de rapports OpenVAERS (États-Unis), EUDRA (UE), MHRA (Royaume-Uni).