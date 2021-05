Le New York Post publie un article alarmiste sur la Covid en Inde avec une photo datant de mai 2020 d'une femme victime d'une fuite de gaz d'une usine indienne

Le New York Post pour accentuer la panique d'un nouveau variant de la Covid en Inde qui serait encore plus inquiétant a publié un article sensationnaliste intitulé "COVID surge ‘swallowing’ people in India ‘like a monster’" ("La vague de la COVID "avale" les gens en Inde "comme un monstre").

Sauf que la photo illustrant l'article remonte à mai 2020 lors d'une fuite de gaz d'une usine indienne qui n'avait rien à voir avec la Covid. C'est ABS-CBN News qui a l'info :

"LG Chem says India factory gas leak under control, investigating cause"

("LG Chem déclare que la fuite de gaz de l'usine indienne est sous contrôle et cherche à en déterminer la cause")

Des personnes éventent une femme allongée sur le bord de la route à la suite d'une fuite de gaz dans le bâtiment de l'usine LG Polymers à Visakhapatnam, Andhra Pradesh, Inde, le 7 mai 2020, dans cette image fixe tirée d'une vidéo. ANI/via Reuters