Un nouvel or noir : le pillage des oeuvres d’art en Afrique (Survie)

Survie publie un nouveau dossier noir sur le pillage des objets d’art en Afrique. Ce livre propose un état des lieux du marché de l’art africain et nous montre que, par l’impunité dont il jouit et par ses conséquences, le marché des arts « primitifs » est à la fois le plus pernicieux des marchés et le plus symbolique des destructions que subissent les pays du Sud.