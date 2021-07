L'efficacité du vaccin Pfizer chute à 64% en Israël alors que le variant delta se propage. 50% des nouvelles infections ont été détectées chez des personnes entièrement vaccinées. Une 3ème injection et le retour des passeports vaccinaux envisagés (The Telegraph)

L'efficacité du vaccin Pfizer chute en Israël alors que le variant delta se propage Article originel : Pfizer vaccine efficacy drops in Israel as delta variant spreads Par Campbell MacDiarmid, Correspondant Moyen Orient The Telegraph, 5.07.21

Note de SLT : Il semble bien que le variant delta soit mis à toutes les sauces. En tous les cas, devant la chute de l'efficacité des vaccins, il pourrait légitimer une 3ème dose, le retour des passeports vaccinaux, le maintien des masques en intérieur alors qu'il semble inoffensif pour la majorité des gens . Leur système de zéro Covid va faire beaucoup plus de mal que de bien, on dirait.

Les autorités sanitaires israéliennes vont examiner s'il convient de recommander une troisième injection de rappel.

L'efficacité du vaccin Pfizer BioNTech dans la prévention des infections par le virus de la Covid-19 a diminué de près d'un tiers en Israël, en grande partie à cause de la propagation du variant delta, selon les données du ministère de la santé du pays.

Les derniers chiffres montrent que le taux d'efficacité du vaccin était de 64 % entre début juin et début juillet, contre 94 % un mois plus tôt. Cette baisse coïncide avec une période où le gouvernement a annulé les restrictions concernant le coronavirus et où le vartiant delta s'est répandu dans le pays.

Le vaccin confère toujours une forte protection contre les symptômes graves du virus, les taux d'hospitalisation restant faibles. Les données du ministère montrent que l'efficacité du vaccin pour prévenir les hospitalisations était de 93 % entre le 6 juin et le 3 juillet, contre 98 % pour la période précédente.

Mais l'augmentation des cas constitue un "signal préliminaire" indiquant que le vaccin pourrait être moins efficace pour prévenir les symptômes légers du variant delta, a déclaré lundi le président du groupe d'experts national israélien sur le Covid-19, Ran Balicer.

Tout en soulignant qu'il était "trop tôt pour évaluer précisément l'efficacité du vaccin contre le variant", a déclaré Balicer à l'AFP qu'"une certaine diminution de l'efficacité du vaccin contre la maladie légère - mais pas la maladie grave - est probable".

Le variant delta du coronavirus a été identifié pour la première fois en Inde en octobre et s'est depuis répandue dans près de 100 pays dans le monde. Il est plus de deux fois plus contagieux que le virus original de la Covid-19 et a contraint un certain nombre de gouvernements, notamment au Royaume-Uni, à retarder ou à repenser la levée des restrictions en cas de pandémie.

L'émergence du variant delta comme "souche dominante" en Israël a entraîné un "changement massif de la dynamique de transmission", a déclaré Balicer.

Lundi, Israël a signalé le taux le plus élevé de nouvelles infections en trois mois, le ministère ayant enregistré 343 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures. Après un pic de plus de 10 000 nouveaux cas en un jour en janvier, le nombre de nouveaux cas quotidiens est tombé à quelques chiffres en juin.

Au cours des deux dernières semaines, 90 % des nouveaux cas ont été causés par le variant delta. Environ la moitié des nouveaux cas ont été détectés chez des patients entièrement vaccinés, et environ la moitié chez des enfants, une poignée de voyageurs de retour au pays ayant été testés positifs.

Les experts "gardent l'espoir que l'efficacité du vaccin contre les maladies graves restera aussi élevée que pour la souche Alpha", identifiée pour la première fois au Royaume-Uni en décembre, a déclaré Balicer.

Le nombre d'Israéliens entièrement vaccinés présentant des symptômes graves après avoir contracté le virus est passé d'environ un tous les deux jours à cinq par jour, a estimé Balicer.

"Il est encourageant de constater que nous n'avons toujours pas enregistré de décès au cours des douze derniers jours", a-t-il ajouté.

Après avoir récemment réimposé la règle du masque à l'intérieur des espaces publics, le Premier ministre Naftali Bennett devait rencontrer le ministre de la Santé Nitzan Horowitz lundi pour discuter de la dernière épidémie et de l'opportunité de conseiller une troisième injection de rappel pour certaines catégories démographiques.

Israël pourrait également envisager de limiter la taille des rassemblements autorisés et de réintroduire le système du "laissez-passer vert" qui limitait l'accès à certains espaces aux personnes vaccinées, a déclaré Bennett dimanche.

Albert Bourla, PDG de Pfizer, a déclaré que les gens auront "probablement" besoin d'une troisième dose de vaccin contre la Covid-19 dans les 12 mois suivant leur vaccination complète.

Une porte-parole de Pfizer a refusé de commenter les données d'Israël mais a déclaré à Bloomberg que d'autres recherches suggéraient que le vaccin offrait une protection continue contre les nouvelles mutations. Les données disponibles suggèrent que le vaccin "continuera à protéger contre ces variants", a-t-elle déclaré.

La réponse israélienne au coronavirus, leader mondial, a permis de vacciner entièrement 57 % de la population et 88 % des personnes de plus de 50 ans, considérées comme les plus exposées au risque de maladie grave.