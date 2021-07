Le fantasme de biosurveillance des conservateurs est à la fois effrayant et grotesque (The Telegraph)

Le fantasme de biosurveillance des conservateurs est à la fois effrayant et grotesque

Article originel : Tory biosurveillance fantasy is chilling and farcical in equal measure

Par Sherelle Jacobs

The Telegraph, 26.07.21

Le pari politique voué à l'échec qui consiste à utiliser des applications dystopiques pour échapper à la pandémie porte un coup dévastateur à la vie privée.





Dans The Last Question ("La dernière question") d'Isaac Asimov - peut-être le plus grand récit de science-fiction jamais écrit - l'humanité s'éteint en se transformant en big data. Un monde conduit par un progrès technologique sans limite est torturé par son incapacité à répondre à une dernière question : comment sauver la planète de la destruction par la "mort thermique" ? Un par un, les humains téléchargent leurs cerveaux vers leur suzerain machinique, Multivac (une sorte de Google géant), jusqu'à ce qu'il dispose de suffisamment d'"informations" pour sauver l'univers. Mais à ce moment-là, il n'y a plus d'humains pour en profiter.

Asimov était désespérément optimiste, bien sûr. Si l'on en croit la tentative du Royaume-Uni de construire un État de biosurveillance à base de big data pour "battre" la Covid, même après avoir aspiré tous nos cerveaux, un Multivac de notre fabrication échouerait toujours dans son entreprise de sauvetage de l'humanité. L'obsession du gouvernement pour les applications, qu'il s'agisse de Test and Trace, de passeports vaccinaux ou, peut-être bientôt, d'une application pour contrôler l'obésité, est à la fois effrayante et grotesque.



Dominic Cummings n'a peut-être pas réussi à réaliser son rêve d'enfermer la Grande-Bretagne pour pouvoir orchestrer notre transformation en une techno-dystopie de style taïwanaise. Pourtant, son esprit vit au No 10, alors que les Tories (Parti conservateur) misent sur la technologie comme dernière issue à la pandémie, puis comme moyen de nous ramener en bonne santé. Dans sa détermination à mettre un terme à la dévotion servile du gouvernement à l'égard de la "science" et à rouvrir l'économie, Boris Johnson semble être tombé dans une autre dévotion servile, cette fois à l'égard de la technologie.

En réalité, la Grande-Bretagne n'a ni les moyens juridiques ni la capacité technologique de construire le type d'État de biosurveillance qui pourrait véritablement contrôler la Covid. Au lieu de cela, le gouvernement ne sera capable que de simuler l'impression d'un tel état, alimenté par des données inutiles, et que beaucoup de gens apprendront à contourner.



Mais cela ne rend pas la situation plus rassurante. Les conséquences de la dystopie numérique condamnée des conservateurs pourraient être tout aussi alarmantes que toute version réussie du totalitarisme technologique. Nous nous dirigeons vers des montagnes russes de paralysie sociale et de politiques ineptes. Nous nous dirigeons également vers la mort de la vie privée alors qu'une minorité d'élites devient immensément riche.

Si vous pensez que cela est tiré par les cheveux, considérez comment notre économie s'est déjà retrouvée soudainement et totalement à la merci d'une technologie inutile. Une pingdémie met l'économie à genoux, car l'application de test et de traçage exige que des milliers de personnes s'auto-isolent. Il devrait être clair maintenant que les applications de suivi et de localisation resteront très imprécises tant qu'elles seront volontaires et fonctionneront avec une technologie Bluetooth obsolète. Pourtant, au lieu de mettre l'application à la poubelle, le No 10 double la mise. Son plan pour libérer le Royaume-Uni de la misère pingdemique implique simplement de modifier l'algorithme pour prendre en compte les vaccinations.

L'obsession du gouvernement pour les passeports vaccinaux est tout aussi absurde. Outre le fait que certaines personnes ayant reçu une double vaccination ne peuvent pas télécharger la preuve de leur vaccination sur l'application NHS en raison d'une erreur administrative, et que les lieux de rendez-vous acceptent les impressions, ce qui laisse une grande marge de manœuvre pour la falsification, le raisonnement de base est idiot. Enfermer les personnes non vaccinées hors de la société n'est pas un moyen efficace d'isoler les cas, alors que les personnes ayant reçu une double injection peuvent toujours attraper et propager le virus.

Il est déjà assez grave que l'engagement du No 10 en faveur d'une technologie stupide paralyse le pays et le divisera bientôt. Ce qui fait froid dans le dos, c'est qu'une industrie lucrative de la technosurveillance attend dans les coulisses pour se nourrir de ce désordre.

Le fait que l'application britannique de suivi et de localisation fonctionne via les technologies de Google et d'Apple est passé inaperçu et pourrait être monétisé à l'avenir. Si elles y parviennent, elles rejoindront le boom des "startups fouineuses" - des applications qui promettent de rendre la nouvelle normalité plus facile à vivre, mais qui, en échange, récupèrent et vendent potentiellement nos informations. Alors que les employeurs se tournent vers les applications RH qui permettent de savoir quels membres du personnel ont été vaccinés, les pubs ont constaté que les clients commandent davantage d'alcool lorsqu'ils peuvent éviter la queue au bar et utiliser des applications pour commander à leur table.

Une nouvelle synergie toxique entre l'État et le secteur privé laisse entrevoir de grandes possibilités pour les deux. La nécessité de vérifier les passeports des vaccins lors d'événements pourrait offrir des opportunités rentables aux entreprises de biométrie. Le nouveau projet de Boris Johnson pour "protéger le NHS" - une application pour lutter contre l'obésité qui suit les achats dans les supermarchés - laisse entrevoir de nouvelles possibilités de partage de données entre l'État et les entreprises privées. Ni l'un ni l'autre ne cherche à savoir si cette application, elle aussi, a peu de chances de fonctionner. Elle ne fera qu'inciter les clients à faire le plein d'aliments sains dans les magasins tout en se laissant tenter par des plats à emporter malsains, hors de la portée de l'application...

Lire la suite