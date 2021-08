Australie. La police s'exprime sur les règles de la Covid : "Les directives que l'on nous demande de respecter sont hautement politisées" (The Spectator)

La police s'exprime sur les règles de la Covid : "Les directives que l'on nous demande de respecter sont hautement politisées".

Article originel : Police speak out on Covid regs: ‘The directions we are ordered to comply with are highly politicised’

Par Rocco Loiacono

The Spectator, 28.08.21



Il y a deux semaines, le commissaire de la police d'Australie occidentale, Chris Dawson, a publié un décret. Depuis le lundi 9 août, tout agent qui n'a pas été vacciné contre le coronavirus est obligé de porter un masque au travail. Le commissaire l'a annoncé publiquement, ce qui signifie que toute la population de l'Australie occidentale peut identifier les agents qui n'ont pas été vaccinés. Des rapports indiquent que ces officiers loyaux subissent de fortes pressions de la part de leurs commandants et superviseurs pour qu'ils se fassent vacciner et qu'ils sont ouvertement traités d'"anti-vaxx".

Toute personne ayant le moindre sens de la bienséance et de l'humanité serait en mesure de déduire que cette politique est discriminatoire et favorise la victimisation. Cela crée un sentiment de honte pour ces officiers en service qui ont des préoccupations légitimes et soulève des questions sur la dissonance cognitive (ou est-ce autre chose ?) entre les fonctionnaires de premier plan qui se cachent derrière "la science", par opposition à des déclarations telles que celles du professeur Andrew Pollard, qui a dirigé l'équipe chargée du vaccin à Oxford.

(S'adressant à une commission parlementaire multipartite sur le coronavirus, Pollard a déclaré que le variante Delta pouvait encore infecter les personnes vaccinées, ce qui rendait l'immunité collective impossible à atteindre, même avec le taux élevé d'adoption du vaccin en Grande-Bretagne. Il a déclaré : "Nous n'avons rien qui puisse arrêter la transmission, donc je pense que nous sommes dans une situation où l'immunité collective n'est pas possible et je soupçonne le virus de produire un nouveau variant encore plus efficace pour infecter les personnes vaccinées". Qui plus est, de nombreuses études randomisés cas-témoin ont examiné au fil des ans l'efficacité des masques dans la lutte contre les virus [dont l'étude Danmask], concluant que l'effet du port d'un masque sur la transmission est négligeable).



Mais revenons à la police de WA. Interrogé récemment par Gareth Parker sur la radio 6PR, le responsable du syndicat de la police de WA, Mick Kelly, a indiqué qu'il disposait d'un avis juridique selon lequel le commissaire ne pouvait pas imposer le vaccin.

Interrogé sur les objections des agents, Kelly a parlé de préoccupations concernant les effets secondaires possibles, de la volonté des agents d'en savoir plus auprès de leur propre médecin (consentement éclairé, en d'autres termes, puisque le vaccin n'a reçu qu'une approbation provisoire de la TGA et que plusieurs groupes n'ont pas participé aux essais, notamment les personnes immunodéprimées) et d'objections religieuses.