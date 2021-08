Le chef de l'Oxford Vaccine Group déclare : "Le variant Delta infectera quand même les personnes qui ont été vaccinées...et nous n'avons rien qui puisse arrêter cette transmission" (The Guardian / NDTV)

Le Professeur Andrew Pollard a déclaré devant les députés britanniques :

"Le variant Delta infectera toujours les personnes qui ont été vaccinées. Et cela signifie que toute personne qui n'est pas encore vaccinée rencontrera le virus à un moment ou à un autre. Nous n'avons rien qui puisse arrêter la transmission, donc je pense que nous sommes dans une situation où l'immunité collective n'est pas possible et je soupçonne que le virus va produire une nouvelle variante qui sera encore plus efficace pour infecter les personnes vaccinées", a-t-il déclaré.

Source : - NDTV 11.08.21 Herd Immunity Not A Possibility With Delta Variant, Warns UK Vaccine Expert

Le variant Delta rend l'immunité collective de la Covid fictive.

Article originel : Delta variant renders herd immunity from Covid ‘mythical’

The Guardian, 10.08.21

Note de SLT : Attention le variant Delta est beaucoup moins virulent et dangereux que la souche originelle alpha. Il est encore plus inoffensif pour la majorité de la population. Consulter les références en fin d'article à ce sujet. La question qui reste posée par un certain nombre d'experts virologues (voir références en fin d'article) est de savoir si un variant mutant mortel pour l'Humanité va émerger de cette course à la vaccination. Mais cela reste pour le moment purement spéculatif.

Le chef de l'Oxford Vaccine Group exclut l'immunité générale, mais remet également en question la nécessité des injections de rappel.

Atteindre l'immunité collective n'est "pas possible" avec le variant actuel Delta, a déclaré le chef de l'Oxford Vaccine Group.

Dans son témoignage devant les députés mardi, le professeur Sir Andrew Pollard a déclaré que le fait que les vaccins n'empêchent pas la propagation de la Covid signifie que l'atteinte du seuil d'immunité globale dans la population est "mythique". "Le problème avec ce virus est qu'il ne s'agit pas de la rougeole. Si 95 % des gens étaient vaccinés contre la rougeole, le virus ne pourrait pas se transmettre dans la population", a-t-il déclaré au groupe parlementaire multipartite (APPG) sur le coronavirus. "Le variant Delta infectera quand même les personnes qui ont été vaccinées. Et cela signifie que toute personne non vaccinée rencontrera le virus à un moment ou à un autre... et nous n'avons rien qui puisse arrêter [complètement] cette transmission. " Bien que les vaccins existants soient très efficaces pour prévenir les maladies graves et les décès dus à la Covid-19, ils n'empêchent pas une personne entièrement vaccinée d'être infectée par le virus qui cause la Covid-19. Le concept d'immunité de groupe ou de population repose sur le fait qu'une grande majorité de la population acquiert une immunité - soit par la vaccination, soit par une infection antérieure - qui, à son tour, fournit une protection indirecte contre une maladie infectieuse aux personnes non vaccinées et à celles qui n'ont jamais été infectées auparavant... Lire la suite

