Dans The Lancet, Delfraissy & co craignent l'échappement immunitaire face à un nouveau variant rendant la stratégie vaccinale caduque

Selon un article du Lancet, écrit par des auteurs français dont le Professeur Delfraissy membre du conseil scientifique en France, il y a un risque d'échappement immunitaire avec les vaccins contre la Covid à l'instar du présumé échappement immunitaire observé naturellement avec les variants de la Covid notamment du Brésil et d'Afrique du Sud. Attention, il ne s'agit pas d'une étude mais d'une réflexion théorique à partir du constat de l'existence d'un échappement immunitaire (ou immuno-évasion) prétendument observée avec l'arrivée des nouveaux variants. Les auteurs émettent l'hypothèse de l'arrivée d'un nouveau variant résistant aux vaccins qui pourrait rendre caduque la stratégie vaccinale actuelle et nécessiterait des mesures de restrictions sanitaires s'installant dans la durée au travers d'un nouveau contrat social. Un vaste programme...



L'évasion immunitaire signifie que nous avons besoin d'un nouveau contrat social contre la COVID-19

Article originel : Immune evasion means we need a new COVID-19 social contract

Par Laetitia Atlani-Duault, Bruno Lina, Franck Chauvin, Jean-François Delfraissy et Denis Malvy

Publié le 1er avril 2021

par Elsevier BV

dans The Lancet Public Health

The Lancet Public Health , Volume 6 ; doi:10.1016/s2468-2667(21)00036-0

Résumé : "Les avantages collectifs de l'immunité collectives sont devenus semblables à un mantra dans les stratégies de vaccination de masse, répété par les gouvernements et les chercheurs. Cependant, la prédominance de l'immunité collective présentée comme une solution à la pandémie pourrait être sur le point de changer avec l'émergence d'échappement immunitaire, un changement de jeu virologique aussi important que l'arrivée des variants du SRAS-CoV-2. La gestion de l'échappement immunitaire nécessitera une réévaluation des stratégies de santé publique et la création d'un nouveau contrat social fondé sur des preuves".





La lettre des auteurs publiés dans le Lancet précise :

"L’arrivée rapide des variants du SRAS-CoV-2 tels que les variants identifiés pour la première fois en Afrique du Sud et au Brésil suggère une échappement immunitaire dite naturelle. En outre, la dynamique de l’immunité collective naturelle ou vaccinale dans les régions où ces variantes ont émergé pourrait avoir exercé une pression substantielle sur l’écosystème viral, facilitant l’émergence d’un variant avec une transmissibilité accrue.

Si un échappement immunitaire important se produit, les vaccins actuels offriront probablement encore un certain bénéfice aux individus. Au niveau de la population, cependant, ils pourraient induire une sélection virale et une fuite, rendant de plus en plus éloignée la perspective d’obtenir une immunité collective. Ce changeur de jeu virologique a de nombreuses conséquences, non seulement pour les vaccins et les traitements, mais aussi pour les stratégies de prévention et de contrôle. La fin tant attendue de cette crise sanitaire mondiale pourrait être continuellement reportée, car de nouveaux variants émergent et l’échappement immunitaire réduit l’efficacité de la vaccination à court et moyen terme… »