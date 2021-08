Les experts remettent en question le projet "inutile" du gouvernement britannique de vacciner 1,5 million de jeunes de 16 et 17 ans, car ils développent naturellement une immunité, avec près de 60 % d'anticorps, alors que la ministre refuse d'exclure la possibilité de payer les adolescents pour se faire vacciner (Daily Mail)

Les experts remettent en question le projet "inutile" du gouvernement de vacciner 1,5 million de jeunes de 16 et 17 ans, car ils développent naturellement une immunité, avec près de 60 % d'anticorps, alors que la ministre refuse d'exclure la possibilité de payer les adolescents pour se faire vacciner.

Article originel : Experts question No10's 'pointless' plan to vaccinate 1.5million 16 and 17 year olds because they are developing immunity naturally with almost 60% now having antibodies - as minister refuses to rule out PAYING teenagers to get jabs

Par Joe Davies et Luke Andrews

Daily Mail