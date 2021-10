Covidland : Le confinement. Le documentaire d'Infowars réalisé par Paul Wittenberger (Vidéo complète)

Voici le dernier documentaire diffusé par Infowars sur la pandémie de la Covid. Il est intitulé COVIDLAND. Il s'agit d'un documentaire réalisé par le cinéaste primé Paul Wittenberger et raconté par Alex Jones. La première partie porte sur le Confinement. Covidland : The Lockdown

Paul Wittenberger est connu pour son travail sur Race to Witch Mountain (2009), Crank (2006) et The Green Hornet (2011).