L'ancien journaliste de santé, Jean-Daniel Flaysakier, décède brutalement d'un probable malaise cardiaque sur une plage française

Jean-Daniel Flaysakier est mort brutalement après un probable malaise cardiaque. Cet ancien journaliste de santé de France 2 a été retrouvé inanimé sur une plage de France le samedi 9.10.21. Selon le Midi Libre, "il aurait succombé à un malaise. Son corps a été retrouvé sur la grande plage des Sables-d’Olonne (Vendée) en fin d’après-midi, à la hauteur de la rue Travot, indique actu.fr. Il était un habitué des Sables-d’Olonne, station balnéaire dans laquelle il passait très régulièrement ses vacances. Il a d’ailleurs été le parrain des assises de la santé organisées dans la commune en 2017". Selon amoma.fr, il serait décédé d'un malaise cardiaque en se promenant sur la plage. Il avait été lui même vacciné et déplorait la défiance des soignants envers le vaccin contre la Covid. En effet, le jeudi 4 mars 2021, le docteur Jean-Daniel Flaysakier était l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoine dans C à vous. Le médecin y avait poussé un gros coup de gueule contre les soignants, trop nombreux selon lui à refuser de se faire vacciner. On ne connaît pas à l'heure actuelle les causes précises du décès ni de son malaise soudain.