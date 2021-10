L'Autriche pourrait confiner les non vaccinés

Covid-19 : confrontée à une forte hausse de cas, l'Autriche menace de confiner les non-vaccinés

LCI

Note de SLT : Et ce n'est que le début ! Les non vaccinés en Autriche n'avaient plus le droit d'aller aux stades ou assister aux évènements sportifs qu'ils aient été ou non testés, ils pourraient à présent être confinés en cas de recrudescence de la Covid.