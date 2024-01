"Juifs contre le génocide", des manifestants perturbent le parlement autrichien (Vidéo)

Protests disrupt Austrian Parliament | Al Jazeera Newsfeed/ Des manifestations perturbent le Parlement autrichien | Al Jazeera Newsfeed "Plus jamais pour personne". Des dizaines de manifestants ont perturbé le Parlement autrichien en demandant un cessez-le-feu à Gaza. Le groupe "Not in Our Name Vienna" est en désaccord avec le soutien de l'Autriche à Israël et veut voir la fin du massacre et de l'occupation de la Palestine.