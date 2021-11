Ce forum de Paris pour la paix qui ne sert à rien (Mondafrique)

Ce jeudi 11 novembre s’ouvre la quatrième édition du Forum de Paris sur la paix, une conférence internationale annuelle lancée en 2018 pour promouvoir le multilatéralisme. Covid-19 oblige, l’événement sera « hybride », c’est-à-dire organisé en partie en présentiel, mais aussi accessible par écrans interposés. Une trentaine de chefs d’État et de gouvernement sont attendus, et 15 000 personnes participeront en ligne. Thème central : la réduction des « fractures mondiales ».

À Paris les 11 et 12 novembre où a lieu le forum annuel pour la paix, À Dakar les 7 et 8 décembre ou à Munich début janvier: plusieurs grandes villes mondiales sont devenues des lieux de grandes rencontres régulières sur la paix et la sécurité sans qu’on en voie la moindre contribution à la stabilité dans le monde...



