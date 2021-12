Chris Hedges : L’exécution de Julian Assange (MintPress News)

Chris Hedges : L’exécution de Julian Assange Article originel : Chris Hedges: The Execution of Julian Assange MintPress News

Il a commis le plus grand péché de l’empire. Il l’a exposé comme une entreprise criminelle. Il a documenté ses mensonges, son mépris impitoyable de la vie humaine, sa corruption endémique et ses innombrables crimes de guerre. Et les empires tuent toujours ceux qui infligent des blessures profondes et graves.



PRINCETON, NEW JERSEY (Scheerpost) - Désignons les bourreaux de Julian Assange. Joe Biden. Boris Johnson. Scott Morrison. Teresa May. Lenin Moreno. Donald Trump. Barack Obama. Mike Pompeo. Hillary Clinton. Le juge en chef Ian Burnett et le juge Timothy Victor Holroyde. Les procureurs de la Couronne James Lewis, Clair Dobbin et Joel Smith. Le juge de district Vanessa Baraitser. Le procureur adjoint du district Est de la Virginie, Gordon Kromberg. William Burns, le directeur de la CIA. Ken McCallum, le directeur général du service de sécurité britannique ou MI5.

Reconnaissons que l'objectif de ces bourreaux, qui ont discuté de l'enlèvement et de l'assassinat d'Assange, a toujours été son anéantissement. La condamnation à mort d'Assange, dont la santé physique et psychologique est précaire et qui a été victime d'un accident vasculaire cérébral lors d'une procédure vidéo judiciaire le 27 octobre, ne doit pas surprendre. Les dix années qu'il a passées en détention, dont sept à l'ambassade d'Équateur à Londres et près de trois dans la prison de haute sécurité de Belmarsh, se sont accompagnées d'un manque de soleil et d'exercice et de menaces, de pressions, d'anxiété et de stress incessants. "Ses yeux étaient désynchronisés, sa paupière droite ne se fermait pas, sa mémoire était floue", a déclaré sa fiancée Stella Morris à propos de l'attaque.

Assange a commis le plus grand péché de l'empire. Il l'a exposé comme une entreprise criminelle. Il a documenté ses mensonges, son mépris insensible pour la vie humaine, sa corruption endémique et ses innombrables crimes de guerre. Républicain ou démocrate. Conservateur ou travailliste. Trump ou Biden. Cela n'a pas d'importance. Les idiots qui supervisent l'empire chantent à partir du même livre de chansons sataniques. Les empires tuent toujours ceux qui infligent des blessures profondes et graves.

La longue persécution par Rome du général carthaginois Hannibal, le forçant à la fin à se suicider, et le rasage de Carthage se répète d'épopée en épopée. Crazy Horse. Patrice Lumumba. Malcolm X. Ernesto "Che" Guevara. Sukarno. Ngo Dinh Diem. Fred Hampton. Salvador Allende. Si on ne peut pas vous acheter, si on ne peut pas vous intimider pour vous faire taire, vous serez tué. Les tentatives obsessionnelles de la CIA d'assassiner Fidel Castro, qui, parce qu'aucune n'a réussi, ont l'incompétence d'un flic de base, comprennent l'engagement de Momo Salvatore Giancana, le successeur d'Al Capone à Chicago, et du mafieux de Miami Santo Trafficante pour tuer le leader cubain, tenter d'empoisonner les cigares de Castro avec une toxine botulique, fournir à Castro une combinaison de plongée infectée par le bacille tuberculeux, piéger une conque au fond de la mer où il plongeait souvent, glisser des pilules de toxine botulique dans l'une des boissons de Castro et utiliser un stylo équipé d'une aiguille hypodermique pour l'empoisonner...

