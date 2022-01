Défendre la liberté d'expression -Justice pour Debbie Hicks (Donnorbox)

Je m'appelle Debbie Hicks et beaucoup d'entre vous connaissent mon activisme de ces deux dernières années pour défendre notre liberté de réunion, notre liberté d'expression et pour mettre fin aux attaques et aux restrictions de notre démocratie et de notre mode de vie. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont fait des dons pour m'aider dans mes différents procès devant les tribunaux.



Fin décembre 2020, j'ai filmé un hôpital royal de Gloucester vide. J'ai été agressivement arrêté deux jours plus tard (alors que j'étais déshabillé) dans ma propre maison et accusé d'un délit d'ordre public pour "utilisation de mots ou de comportements insultants".

Malheureusement, la justice n'a pas été rendue et le juge m'a déclaré coupable de ce délit, bien que notre défense juridique très solide ait souligné le droit à la liberté d'expression, de protestation (action) et qu'il s'agissait de journalisme citoyen, c'est-à-dire de rapporter et de documenter ce que les médias ne feraient pas.

Malheureusement, le juge n'a pas tenu compte de la jurisprudence qui lui a été présentée et s'est également appuyé sur des preuves contradictoires et faibles émanant du personnel du NHS pour suggérer que mes paroles et mon comportement étaient menaçants.

Comme cette condamnation peut créer un précédent pour que d'autres militants soient arrêtés et inculpés de cette manière et qu'elle constitue une attaque contre la liberté d'expression, j'ai décidé de porter cette affaire devant la cour d'appel.

Pour ce faire, j'ai besoin de 10 000 £ pour payer mon avocat, ma représentation et d'autres frais.

Jusqu'à présent, j'ai fait appel au brillant cabinet Murray Hughman à Londres et je suis convaincu qu'il fera tout son possible pour me représenter au mieux de ses compétences et de ses connaissances.

Si nous pouvons gagner en appel, ce sera une victoire pour notre bataille pour sauver nos droits et la démocratie. Le précédent de la Haute Cour signifiera que d'autres activistes pourront remettre en question, exposer et examiner les actions de notre gouvernement, ou de toute autre institution publique, tout en conservant les principes de base de l'idée d'une "presse libre" ou d'un "journalisme libre".

Une fois que nous aurons réuni les 10 000 £ dont nous avons besoin, mon équipe juridique fera une demande d'appel.

Encore une fois, merci beaucoup. Ce n'est vraiment que grâce à la générosité des gens qui donnent à des fonds comme celui-ci que je peux le faire.

Ces petites victoires s'ajoutent aux grandes victoires dans la lutte pour nos droits, et gagner du terrain dans le système judiciaire est la clé d'une percée dans la résistance et l'arrêt d'un régime tyrannique.