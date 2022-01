Selon la BBC, le célèbre chef Antony Worrall Thompson a mis une pancarte dans son pub indiquant que les personnes non vaccinées sont les bienvenues

Antony Worrall Thompson nie être "anti-vax" malgré la pancarte de son pub. Article originel : Antony Worrall Thompson denies being 'anti-vax' despite pub sign BBC, 17.01.22

Le célèbre chef Antony Worrall Thompson affirme qu'il n'est pas opposé à la vaccination contre le virus Covid, malgré un panneau dans son pub indiquant que les personnes non vaccinées sont les bienvenues.

Le restaurateur dirige le Greyhound dans l'Oxfordshire, où l'affiche faite par un groupe anti-vaccination a été placée.

M. Worrall Thompson affirme qu'il va supprimer toute référence spécifique au groupe, mais qu'il continuera à afficher un panneau en faveur de l'égalité.

Le NHS affirme que les vaccins sont sûrs et constituent la meilleure protection contre le Covid-19.

Le panneau du pub, situé près de Henley-on-Thames, indique : "Nous ne faisons pas de discrimination. Race, sexe, âge, handicap, vacciné ou non. Tout le monde est égal ici. Tout le monde est le bienvenu."

Le chef cuisinier de la télévision, qui a ouvert son premier restaurant à Londres en 1981, a participé à l'émission Ready Steady Cook de la BBC et est arrivé cinquième à l'émission I'm a Celebrity...Get Me Out of Here ! en 2003...

