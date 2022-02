"Questions explosives" : Un tribunal exige du ministère autrichien de la santé des données justifiant les règles de restriction contre la Covid-19 (News.com)

Questions explosives" : Un tribunal exige du ministère autrichien de la santé des données justifiant les règles de restriction contre la Covid-19.

Article originel : Explosive questions’: Court demands data from Austrian health ministry justifying Covid-19 rules

Par Frank Chung

News.com



Un puissant tribunal a demandé au ministère de la santé autrichien de lui fournir des données détaillées sur les hospitalisations, les masques et les vaccins, afin de justifier les règles strictes du programme contre la Covid-19.



La puissante Cour constitutionnelle autrichienne a exigé du ministère de la Santé du pays des données détaillées justifiant la réponse du gouvernement au coronavirus.

Le 26 janvier, la Cour, composée de 14 membres, a adressé 10 séries de questions au ministère de la santé afin de préparer une "éventuelle audience" sur un certain nombre de plaintes qu'elle a reçues contre les mesures prises par l'Autriche dans le cadre du programme Covid-19.

Le ministère de la santé a jusqu'au 18 février pour répondre.

L'Autriche prévoit d'assouplir certaines restrictions à partir de mardi, alors que son mandat de vaccination à l'échelle nationale, le premier en Europe, entre en vigueur.

Mais pour justifier les règles strictes de son gouvernement, le tribunal a demandé au ministre de la santé, Wolfgang Mückstein, de fournir des données sur un large éventail de sujets, notamment les hospitalisations et les décès "avec" et non "à cause" de la Covid-19, l'efficacité des masques et des vaccins, ainsi que des preuves à l'appui du "confinement des personnes non vaccinées", désormais annulé...



Lire la suite