Au cours des deux dernières semaines, les titres des médias du monde entier ont été dominés par l'intervention militaire russe en Ukraine - lancée en réponse à près de neuf ans de provocations occidentales, à commencer par la révolution de couleur Euromaidan orchestrée par la CIA et le MI6 en novembre 2013, suite à la décision du président de l'époque Viktor Ianoukovitch de suspendre un accord commercial avec l'UE en faveur d'un rapprochement avec la Russie, Cette révolution a conduit les républiques populaires de Donetsk et de Louhansk, à prédominance ethnique russe, dans la région orientale du Donbass, à se détacher du contrôle de Kiev en avril 2014, le catalyseur de cette sécession étant les sympathisants d'extrême droite anti-russes qui composeront le gouvernement post-Maidan de Petro Porochenko, soutenu par l'Occident.

Il s'en est suivi une guerre de près de huit ans dans les deux républiques, impliquant des factions néonazies soutenues par Kiev, telles que le Bataillon Azov et le Secteur droit, qui a fait environ 14 000 morts. Moscou a tenté de résoudre ce conflit par des moyens diplomatiques, par le biais des accords de Minsk, qui prévoyaient une solution de fédéralisation dans laquelle Donetsk et Louhansk se verraient accorder un certain degré d'autonomie tout en restant sous domination ukrainienne, l'incapacité de Kiev à mettre en œuvre sa part des accords, les attaques incessantes contre les Russes ethniques dans le Donbass et le fait que l'Ukraine devienne finalement membre de l'OTAN et accueille des armes et des troupes destinées à attaquer la Russie, ont finalement contraint Moscou à lancer une intervention militaire chez son voisin occidental afin de démilitariser et de dé-nazifier le pays.

Deux semaines après le début du conflit, il est devenu évident, d'après le récit médiatique de la "résistance ukrainienne", que l'objectif des États-Unis et de leurs alliés, qui se soucient peu des civils ukrainiens dont ils prétendent se préoccuper, est d'entraîner Moscou dans un bourbier militaire dans le deuxième plus grand pays d'Europe - une tactique historiquement utilisée contre le Kremlin, lorsqu'en 1979, au plus fort de la guerre froide, la CIA et le MI6 ont lancé une opération secrète d'armement et d'entraînement de fondamentalistes islamistes, dont Oussama Ben Laden, connus sous le nom de moudjahidines, qui ont ensuite mené une guerre contre le gouvernement socialiste de l'époque en Afghanistan, ce qui a conduit à une intervention militaire soviétique de dix ans, que de nombreux commentateurs ont considérée comme un facteur contribuant à l'éclatement du bloc en 1991 ; En fait, Zbigniew Brzezinski, conseiller à la sécurité nationale du président américain Jimmy Carter lorsque l'opération Cyclone a été lancée en 1979, a raconté plus tard, dans une interview de 1998, comment le fait d'attirer l'URSS dans une intervention militaire coûteuse a été un facteur de motivation dans sa création.

Bien que l'intention des néoconservateurs et du lobby de la guerre soit apparemment d'entraîner la Fédération de Russie dans un bourbier semblable à celui de la guerre en Irak, il semble toutefois qu'un certain nombre de personnes soient favorables à une approche qui aurait des conséquences bien plus graves : une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, semblable à celle de la Libye, impliquant l'abattage d'avions russes par l'OTAN, qui déclencherait sans aucun doute une troisième guerre mondiale catastrophique impliquant l'utilisation d'armes nucléaires.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, nouvelle coqueluche des médias occidentaux depuis le début de leur couverture de l'intervention russe, a appelé à plusieurs reprises à la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son pays. L'activiste ukrainienne Daria Kaleniuk, liée au Forum économique mondial, a fait parler d'elle en demandant au Premier ministre britannique Boris Johnson d'intervenir militairement contre les forces russes, Un récent sondage réalisé par l'agence de presse Reuters a révélé que 74 % des Américains étaient favorables à l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, sans que l'on sache vraiment si les personnes interrogées étaient conscientes de l'apocalypse nucléaire qu'une telle mesure entraînerait.

Malgré cette pression en faveur d'une intervention militaire occidentale en Ukraine, le président étatsunien Joe Biden, Boris Johnson et le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg ont clairement indiqué qu'une telle mesure n'était pas envisageable, chacun invoquant le conflit nucléaire mondial qui s'ensuivrait sans aucun doute, cela n'exclut pas que les membres les plus belliqueux du lobby du changement de régime cherchent à mener une opération sous faux drapeau en Ukraine, dans le but d'impliquer Moscou et de pousser l'opinion publique et politique à soutenir encore davantage une intervention de l'OTAN, une tactique d'usage très récent.