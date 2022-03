Facebook autorise l'éloge du bataillon ukrainien néonazi Azov s'il combat l'invasion russe (The Intercept)

Facebook autorise l'éloge d'un bataillon ukrainien néonazi s'il combat l'invasion russe Article originel : Facebook Allows Praise of Neo-Nazi Ukrainian Battalion If It Fights Russian Invasion Par Sam Biddle The Intercept, 24.02.22

Facebook va temporairement autoriser ses milliards d'utilisateurs à faire l'éloge du bataillon d'Azov, une unité militaire néonazie ukrainienne dont il était auparavant interdit de discuter librement dans le cadre de la politique de l'entreprise relative aux personnes et organisations dangereuses, a appris The Intercept.

Le changement de politique, opéré cette semaine, est lié à l'invasion russe en cours en Ukraine et aux escalades militaires précédentes. Le bataillon Azov, qui fonctionne comme un bras armé du mouvement nationaliste blanc ukrainien Azov, a commencé comme une milice volontaire anti-russe avant de rejoindre officiellement la Garde nationale ukrainienne en 2014 ; le régiment est connu pour son ultranationalisme d'extrême droite et l'idéologie néonazie omniprésente parmi ses membres. Bien qu'il ait minimisé ces dernières années ses sympathies néonazies, les affinités du groupe ne sont pas subtiles : Les soldats d'Azov marchent et s'entraînent en portant des uniformes arborant des icônes du Troisième Reich ; sa direction aurait courtisé des éléments étatsuniens de l'alt-right et du néonazisme ; et en 2010, le premier commandant du bataillon et ancien parlementaire ukrainien, Andriy Biletsky, a déclaré que l'objectif national de l'Ukraine était de "mener les races blanches du monde dans une croisade finale ... contre les Untermenschen [sous-hommes] dirigés par des sémites". " Alors que les forces russes se déplaceraient rapidement contre des cibles dans toute l'Ukraine, l'approche brutale de Facebook en matière de modération, basée sur des listes, place l'entreprise dans une situation délicate : que se passe-t-il lorsqu'un groupe que vous avez jugé trop dangereux pour en discuter librement défend son pays contre un assaut de grande envergure ?...

