[Vidéo] Rapport de situation hebdomadaire du Donbass et de l’Ukraine spécial militaire (Donbass Insider)

Rapport de situation hebdomadaire du Donbass et de l’Ukraine spécial militaire (Vidéo)

Donbass Insider 09.04.22



Cette semaine, nous vous proposons un rapport de situation spécial dédié exclusivement à l’évolution de la situation militaire dans le Donbass et en Ukraine.



Cette semaine, le rapport de situation couvre exclusivement l’évolution de l’opération militaire spéciale de la Russie en l’Ukraine, l’état de l’avancement de l’armée russe et de la milice populaire de la RPD à Marioupol, la libération de Roubejnoye et l’encerclement en cours de Severodonetsk par la milice populaire de la RPL, le retrait des forces russes des environs de Kiev, Tchernigov et Soumy, le massacre de Boutcha et celui de Kramatorsk, et la guerre de l’information menée contre Moscou par Kiev et les Occidentaux.



