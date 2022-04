Zemmour fait-il le jeu de la Macronie pour couler Le Pen ?

La candidature de Zemmour à l'extrême droite est très mal tombée pour Le Pen. Elle a affaiblit sa base et disperser son électorat pour qu'il soit en partie aspiré par la candidature Zemmour soutenue notamment par Bolloré.

Il est évident que pour le moment, cette candidature fait plus le jeu de la Macronie que des partis d'extrême droite.

1. elle permet à Macron de passer en tête des sondages pour le 1er tour à près de 28,5% tandis que Le Pen et Zemmour sont respectivement à 22% et 9.5% soit un vote pour l'extrême droite situé à près de 31,5%.

2. Elle permet aux deux ténors d'extrême droite de se tirer dans les pattes et de s'affaiblir mutuellement.



De plus, les sondages en faveur de Zemmour pourraient sous-estimer son score réel compte tenu de la gêne qu'ont certains électeurs pour annoncer leur vote en faveur de Zemmour condamné pour provocation à la haine raciale.

Le fait que Zemmour soit encore plus radical que Le Pen abaisse encore plus son plafond de verre si il devait être au second tour et il est probable que Macron préférerait affronter Zemmour que Le Pen.



A suivre...