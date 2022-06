Le frontman d'Empire : comment le "militantisme" de Bono sert les puissants Article originel : The Frontman of Empire: How Bono’s “Activism” Serves the Powerful Par Alan Mc Leod MintPress News, 6.06.22

DUBLIN - Bono fait à nouveau parler de lui pour son activisme politique. À la demande du président ukrainien Volodymyr Zelensky, la rockstar irlandaise et leader de U2 s'est rendue à Kiev, où il a interprété quelques chansons avec des soldats ukrainiens à l'intérieur de la station de métro Khreshchatyk devant une foule d'environ 100 personnes, dont la plupart étaient des journalistes. Après le concert, Bono s'est adressé au peuple ukrainien par l'intermédiaire des médias, déclarant : "Votre président est le leader mondial de la cause de la liberté en ce moment ; ... le peuple ukrainien ne se bat pas seulement pour votre propre liberté, vous vous battez pour nous tous qui aimons la liberté", tout en appelant à un changement de régime en Russie.



Auparavant, Bono avait envoyé à la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, le poème suivant, dans lequel il faisait de Zelensky un saint vivant. Mme Pelosi l'a lu lors d'un événement célébrant la Saint-Patrick :

Oh, St Patrick il a chassé les serpents

Avec ses prières, mais ce n'est pas tout ce qu'il faut.

Car le serpent symbolise

Un mal qui s'élève

Et se cache dans votre coeur, alors qu'il se brise.

Et le mal s'est levé mes amis

De l'obscurité qui vit dans certains hommes

Mais dans le chagrin et la peur

C'est là que les saints peuvent apparaître

Pour chasser ces vieux serpents une fois de plus

Et ils luttent pour que nous soyons libres

Du psychopathe dans cette famille humaine

Le chagrin et la douleur de l'Irlande

sont maintenant en Ukraine

Et le nom de St Patrick est devenu Zelensky.





Son œuvre n'a pas été bien accueillie, les médias la décrivant comme "déséquilibrée", "d'un genre particulier" et "littéralement le pire poème jamais écrit". Son récent activisme n'a pas non plus réussi à impressionner le Dr Harry Browne de l'Université technologique de Dublin et auteur du livre "The Frontman : Bono (In the Name of Power)".

"Je suppose que Zelensky est juste assez vieux pour se souvenir de l'époque où U2 était cool, et certainement assez vieux pour se souvenir de [Bono] comme d'une figure publique clé dans la prise de décision mondiale en matière de politique humanitaire", a déclaré le Dr Browne à MintPress, ajoutant : "Mon impression est que l'événement n'a pas été très bien accueilli au niveau mondial... En général, il semble que le bateau de Bono a peut-être vogué : il n'est plus une image utile ou même crédible des meilleures intentions de l'Occident."

C'est pourtant loin d'être la première fois que le Dublinois de 62 ans choisit publiquement son camp dans des guerres. En 2016, par exemple, il a accepté l'offre du Premier ministre turc Ahmet Davutoğlu de se joindre à lui lors d'une visite très médiatisée dans un camp de réfugiés syriens près de la frontière turco-syrienne. Bono a vanté "la générosité du peuple turc", ajoutant que la réponse de la Turquie à la guerre civile syrienne était une "leçon" pour le monde entier. Ce message a été quelque peu mis à mal lorsque, à peine deux semaines plus tard, la Turquie a envahi et occupé la Syrie, qu'elle n'a plus quittée depuis.



Des amis haut placés

Depuis sa première grande incursion dans le militantisme lors du concert Live Aid de 1984 (où une grande partie de l'argent récolté aurait servi à acheter des armes pour l'armée éthiopienne), Bono est devenu un visage presque omniprésent dans les allées du pouvoir, étant invité à prendre la parole lors d'une foule d'événements d'élite sur la pauvreté, notamment la Conférence sur la sécurité de Munich, le sommet du G8, la Banque mondiale et le Forum économique mondial. Là, il est généralement considéré comme la voix de l'Afrique et comme une force intellectuelle et morale qui aide à résoudre les problèmes humanitaires les plus urgents du monde.

Pourtant, les critiques diraient que, loin d'aider les pauvres et de défier le pouvoir, il l'a plutôt renforcé. Comme l'a écrit Browne :

Bono a, le plus souvent, amplifié les discours des élites, préconisé des solutions inefficaces, fait preuve de condescendance envers les pauvres et léché le cul des riches et des puissants. Il a généré et reproduit des façons de voir le monde en développement, en particulier l'Afrique, qui ne sont rien d'autre qu'un savant mélange de missionnariat traditionnel et de colonialisme commercial, dans lequel le monde pauvre existe en tant que tâche à accomplir par le monde riche".



Dans le cadre de son travail, Bono a volontiers côtoyé bon nombre des individus les plus notoires que le monde ait à offrir. À la Banque mondiale, il a discuté de la pauvreté avec Paul Wolfowitz, l'un des principaux architectes de la guerre en Irak. Au Forum économique mondial, il a déclaré au génocidaire rwandais Paul Kagame et à la directrice du Fonds monétaire international Christine Lagarde que "le capitalisme a sorti plus de gens de la pauvreté que tout autre "isme"". En effet, il est difficile de trouver une personnalité puissante avec laquelle il ne s'est pas allié.

En 2013, il a rencontré les Obama à Dublin, leur servant de guide touristique. Quatre ans plus tard, il faisait l'éloge du vice-président Mike Pence en tant que champion de l'humanitaire en Afrique. Parmi les autres personnalités controversées avec lesquelles il ne manque pas d'être vu en train de se congratuler figurent le président français Emmanuel Macron et le planificateur de guerre étatsunien Henry Kissinger...



Lire la suite