De nouvelles données provenant des Pays-Bas révèlent un lien entre une plus grande utilisation des vaccins et une mortalité plus élevée (Substack)

De nouvelles données provenant des Pays-Bas révèlent un lien entre une plus grande utilisation des vaccins et une mortalité plus élevée Article originel : New Data From the Netherlands Reveals Link Between Higher Vaccine Uptake and Higher Mortality Par Thorsteinn Siglaugsson Daily Sceptic, 30.07.22

Au cours des derniers mois, les indications d'une corrélation positive entre la mortalité toutes causes confondues et les vaccins contre la Covid se sont multipliées. Pour démontrer l'existence de cette corrélation, il est toutefois crucial de pouvoir comparer le taux de mortalité et l'utilisation du vaccin au sein d'une population relativement homogène.

C'est ce qu'a fait le chercheur néerlandais André Redetti. Il compare le taux de mortalité et l'adoption du vaccin entre les municipalités des Pays-Bas et ne constate aucun effet de réduction de la mortalité dû à la vaccination.

Au contraire, il constate une corrélation positive statistiquement significative entre l'utilisation du vaccin et la mortalité.

La période en question est la semaine 35-52, 2021. Comme le montre le graphique, il existe une forte corrélation, c'est-à-dire qu'un taux de vaccination plus élevé dans une municipalité est corrélé à un taux de mortalité plus élevé. L'analyse complète n'a pas encore été examinée par des pairs, mais elle est disponible sur Researchgate.

Ces résultats concordent avec les chiffres inquiétants de surmortalité que nous observons actuellement dans de nombreux pays. L'éléphant dans la pièce est probablement la montée en flèche du taux d'effets indésirables graves des vaccins COVID-19, par rapport aux autres vaccins. Une raison supplémentaire pourrait être l'effet parfois négatif de la vaccination sur la mortalité spécifique aux covidés, par exemple au Royaume-Uni.

Ces résultats sont vraiment inquiétants. Et ce qui est peut-être encore plus inquiétant, c'est la censure générale lorsqu'il s'agit de les publier ou d'en discuter. Les médias grand public évitent la discussion et la direction de plateformes sociales telles que Facebook et LinkedIn a même établi des règles interdisant de mentionner tout fait négatif concernant les vaccins. On ne peut que se demander ce que cette censure pourrait signifier pour ces chefs d'entreprise si et quand l'hystérie collective se dissipera et que les responsables de la suppression d'informations vitales et de la diffusion de fausses informations dangereuses devront répondre de leurs actes.



Cet article a été publié pour la première fois sur "From Symptoms to Causes", le Substack de Thorstein Siglaugsson. Vous pouvez vous abonner ici.