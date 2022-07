La manifestation des agriculteurs néerlandais et la guerre contre l'alimentation (Off Guardian)

La manifestation des agriculteurs néerlandais et la guerre contre l'alimentation Article originel : The Dutch Farmers’ Protest and the War on Food Par Kit Knightly Off Guardian, 1.07.22

Cette semaine, des dizaines de milliers d'agriculteurs se sont rassemblés dans tous les Pays-Bas pour protester contre les politiques gouvernementales qui réduiront d'un tiers le nombre de têtes de bétail dans le pays.

Dans un exemple typique de la langue de bois des médias, les rapports de presse sur ce sujet titrent tous quelque chose comme "Les agriculteurs néerlandais protestent contre les objectifs d'émissions", mais c'est un énorme mensonge par omission.

La politique gouvernementale contestée est un investissement de 25 milliards d'euros visant à "réduire les niveaux de pollution par l'azote", mais elle prévoit d'y parvenir (entre autres choses) en "payant certains éleveurs néerlandais pour qu'ils se délocalisent ou quittent le secteur".

En termes réels, cela signifie en fin de compte réduire le nombre de porcs, de poulets et de vaches d'environ trente pour cent.

C'est ce que l'on dénonce ici - une réduction délibérée du secteur agricole, qui a un impact sur les moyens de subsistance de milliers d'agriculteurs et sur l'approvisionnement alimentaire de centaines de millions de personnes.



Le tableau d'ensemble

Bien que le projet soit censé limiter les émissions d'azote et d'ammoniac provenant de l'urine et du fumier, il est difficile de ne pas le voir dans le contexte plus large de la crise alimentaire actuelle.

Les Pays-Bas produisent un excédent alimentaire massif et sont l'un des plus grands exportateurs de viande au monde et LE plus grand en Europe. Réduire sa production d'un tiers pourrait avoir d'énormes répercussions sur l'approvisionnement alimentaire mondial, en particulier en Europe occidentale.

Ce qui est peut-être plus troublant, c'est que cela pourrait constituer un précédent.

Ce n'est pas le premier programme "payer les agriculteurs pour ne pas cultiver" lancé l'année dernière - le Royaume-Uni et les États-Unis ont mis en place de tels programmes - mais un gouvernement qui paie pour réduire sa propre production de viande ? C'est une première.

Le fait que cette mesure soit (prétendument) prise pour "protéger l'environnement" constitue un signal d'alarme important pour l'avenir. Le Danemark, la Belgique et l'Allemagne envisagent déjà des politiques similaires.

Le monde occidental semble adopter avec enthousiasme des politiques quasi-suicidaires.

Je veux dire, payer les agriculteurs pour qu'ils réduisent la quantité de nourriture qu'ils produisent... alors qu'ils sont (théoriquement) menacés de guerre... en pleine récession... confrontés à une inflation record alors que le coût de la vie monte en flèche.

Est-ce que cela a vraiment un sens ?

C'est presque aussi fou que de refuser de nouvelles concessions pétrolières et gazières alors que le coût de l'essence augmente.

En effet, dans un monde en proie à une pénurie d'engrais en raison des sanctions contre la Russie et le Belarus, il semblerait presque insensé de se plaindre d'un excédent de fumier, et encore moins d'essayer de le réduire.

Nous avons largement dépassé le stade où tout cela pourrait être considéré comme accidentel, n'est-ce pas ?

Si les gouvernements du monde occidental tentaient d'appauvrir et d'affamer leurs propres citoyens, que feraient-ils différemment ?