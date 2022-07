Le Federal Bureau of Tweets : Twitter recrute un nombre alarmant d'agents du FBI (MintPress News)

Le Federal Bureau of Tweets : Twitter recrute un nombre alarmant d'agents du FBI Article originel : The Federal Bureau of Tweets: Twitter Is Hiring an Alarming Number of FBI Agents Par Alan Mc Leod MintPress News, 2.07.22

SAN FRANCISCO - Twitter s'est lancé dans une campagne de recrutement ces derniers temps, en embauchant une foule d'anciens fédéraux et espions. En étudiant un certain nombre de sites web d'emploi et de recrutement, MintPress a constaté que le géant des médias sociaux a, ces dernières années, recruté des dizaines de personnes issues de l'état de la sécurité nationale pour travailler dans les domaines de la sécurité, de la confiance, de la sûreté et du contenu.



Le Bureau Fédéral d'Investigation est le plus important d'entre eux. Le FBI est généralement connu comme une force de sécurité et de renseignement nationale. Toutefois, il a récemment étendu ses attributions au cyberespace. "Les pouvoirs d'enquête du FBI sont les plus étendus de tous les organismes fédéraux chargés de l'application de la loi", indique la section "À propos" de son site web. "Le FBI a divisé ses enquêtes en un certain nombre de programmes, tels que le terrorisme national et international, le contre-espionnage étranger [et] la cybercriminalité", ajoute-t-on.

Par exemple, en 2019, Dawn Burton (l'ancienne directrice des opérations à Washington pour Lockheed Martin) a été débauchée de son poste de conseillère principale en innovation auprès du directeur au FBI pour devenir directrice principale de la stratégie et des opérations pour le juridique, la politique publique, la confiance et la sécurité chez Twitter. L'année suivante, Karen Walsh est passée directement de 21 ans au bureau à la direction de la résilience des entreprises du géant de la Silicon Valley. L'avocat général adjoint et vice-président du service juridique de Twitter, Jim Baker, a également passé quatre ans au FBI entre 2014 et 2018, où son CV indique qu'il a accédé au rôle de conseiller stratégique principal...

