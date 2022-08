[Vidéo] Médias. Que s'est-il passé ? (The Media Matrix – Part 2)

Les médias. Ils nous entourent. Nous vivons nos vies en eux et à travers eux. Nous structurons nos vies autour d'eux. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Alors comment en sommes-nous arrivés là ? Et où nous mène la technologie des médias qui régit de plus en plus nos vies ? C'est l'histoire de The Media Matrix par James Corbett.

Il existe une histoire sur la célèbre bataille de Waterloo en 1815 qui ne figure généralement pas dans les manuels d'histoire.

L'histoire raconte que John Roworth, un employé de confiance de Nathan Rothschild, l'héritier anglais de la tristement célèbre famille bancaire Rothschild, était présent sur le champ de bataille ce jour-là et, lorsque la bataille a été décidée et qu'il est apparu que Napoléon avait été vaincu, il est parti à cheval, portant la nouvelle à travers la Manche. Le messager est arrivé au bureau de Londres de ses employeurs 24 heures avant le courrier officiel du gouvernement et Rothschild, toujours à la recherche d'un moyen de faire du profit, a décidé d'utiliser la nouvelle à son avantage. Il a fait un spectacle en vendant ses actions à la Bourse de Londres et le public, croyant que le célèbre agent de change avait reçu la nouvelle que Napoléon avait gagné la bataille, a commencé à vendre aussi. Le marché boursier s'est effondré et Rothschild a secrètement acheté les actions à des prix très bas. Au moment où la nouvelle est finalement parvenue aux Londoniens que Wellington - et non Napoléon - était le vainqueur de Waterloo, le coup était terminé : Nathan Rothschild était l'homme le plus riche du royaume.

Cette histoire, comme tant d'autres récits d'aventures historiques, a été largement décortiquée au fil des récits : John Roworth n'était pas à Waterloo, par exemple, et il n'y a pas eu de grande braderie des marchés dans les heures qui ont précédé l'annonce officielle de la bataille à Londres. Mais la partie centrale de l'histoire est vraie : Nathan Rothschild a bien reçu les premières nouvelles de la défaite de Napoléon et il a "bien fait" avec cette information, comme Roworth l'a admis dans une lettre le mois suivant l'incident.

Mais quoi que cette histoire nous dise sur le monde de la finance, elle nous dit quelque chose de plus fondamental sur quelque chose de bien plus important : le pouvoir. La connaissance est un pouvoir et, comme nous l'avons vu dans la première partie de cette série, Gutenberg a apporté ce pouvoir aux masses. Grâce à la presse à imprimer, le savoir pouvait être copié et diffusé aux quatre coins du monde plus rapidement, plus facilement et à moindre coût que jamais auparavant....

. ... mais il fallait encore le transporter. À cheval, à pied, en train, par pigeon voyageur. L'information était encore une chose physique et même la nouvelle de la défaite de Napoléon à Waterloo devait être transportée physiquement d'un endroit à l'autre. Mais devait-il en être ainsi ? Et si les informations pouvaient être communiquées directement par le courant électrique et envoyées à travers des fils ou dans l'air à la vitesse de la lumière ?

C'est là qu'intervient Samuel Morse.

Morse n'était pas un scientifique ou un expérimentateur, mais un peintre. Il prétendait que l'idée d'envoyer des messages par des fils électriques lui était venue dans un éclair de génie lors d'un long voyage en bateau entre l'Europe et l'Amérique en 1832, et qu'il méritait donc d'être reconnu comme le seul inventeur du télégraphe.

En réalité, des recherches dans ce sens étaient en cours depuis près d'un siècle. L'idée d'envoyer des messages électriques par le biais de fils a été proposée pour la première fois dans le Scots Magazine en 1753 et a été démontrée à de nombreuses reprises au fil des ans, notamment par Francisco Salvá qui, en 1795, a relié des fils à des sujets humains, leur a attribué une lettre et leur a demandé de crier leur lettre lorsqu'ils recevaient un choc.

Ignorant tout de cette histoire, Morse a dû s'en remettre à de vrais scientifiques et inventeurs pour ses importantes découvertes. Comme le professeur Leonard Gale, qui a aidé à développer la technique d'utilisation de relais pour aider les messages à se déplacer au-delà de quelques centaines de mètres. Et Alfred Vail, un jeune machiniste brillant dont les améliorations apportées au prototype rudimentaire de Morse ont permis de concrétiser l'idée. Beaucoup affirment même que c'est Vail, et non Morse, qui a inventé le système de points et de tirets que nous connaissons sous le nom de code Morse.

Néanmoins, l'histoire est écrite par les gagnants, et Morse s'est avéré être le gagnant. Ayant obtenu le crédit, la gloire et, surtout, le brevet du télégraphe, Morse a reçu un crédit du Congrès de 30 000 dollars pour construire la première ligne télégraphique de Washington à Baltimore en 1844. Il a envoyé le premier message télégraphique officiel du Capitole américain à Alfred Vail dans une gare de Baltimore. Le message avait été choisi par Anne Ellsworth, la fille du commissaire aux brevets chez qui Morse logeait lorsqu'il était en poste à Washington. Elle choisit un passage de la Bible adapté à cette occasion capitale : "What hath God wrought !".