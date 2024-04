Dans cette dystopie, être opposé à un génocide est plus criminel que d’en commettre un (Caitlin Johnstone)

Si vous pensez que les massacres quotidiens de civils innocents sont normaux et acceptables, alors vous êtes aussi perturbé & aveugle que n’importe quel fou furieux de la ville. Sans doute même pire.

Toutes les vociférations frénétiques sur les manifestations pro-palestiniennes dans les universités ces derniers jours montrent clairement que notre civilisation est tellement perverse et détraquée qu’elle considère que s’opposer à un génocide est bien pire que d’en commettre un. Ce qui est à peu près aussi rétrograde que peut l’être une société.

Sérieusement, essayez d’imaginer une civilisation plus tordue et plus déséquilibrée que celle qui s’indigne davantage de ceux qui protestent contre les atrocités génocidaires que de ceux qui les commettent. Une civilisation où les gens portent leur pantalon sur la tête et marchent à l’envers toute la journée ? Ce serait moins dangereux. Une civilisation où les chiens sont les maîtres des hommes et où les enfants vont travailler pendant que les parents vont à l’école ? Ce serait quand même moins délirant.

Rien n’est plus aberrant dans ce monde. En fait, il est difficile d’imaginer que l’on puisse faire pire. Si vous pensez que les massacres quotidiens de civils innocents sont normaux et acceptables, et que vous considérez toute opposition à cette pratique comme une abomination monstrueuse et diabolique, c’est que vous êtes aussi perturbé et aveugle à la réalité que n’importe quel autre fou furieux de la ville. Peut-être même pire.

Considérer les massacres militaires de masse comme moraux et l’opposition à ces massacres comme un acte immoral, c’est vivre dans un univers éthique et mental complètement chamboulé. C’est pénétrer dans un tunnel imaginaire totalement dissocié de la réalité. Mais c’est le genre de vision du monde dominante que la classe politico-médiatique de cette société s’efforce de nous faire avaler jour après jour, tout au long de notre vie.