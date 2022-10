La Russie met en garde les États-Unis contre un "affrontement militaire direct" en cas d'envoi d'armes supplémentaires en Ukraine (Pars Today)

La Russie met en garde les États-Unis contre un "affrontement militaire direct" si de nouvelles armes sont envoyées en Ukraine.

Article originel : Russia warns US of 'direct military clash' if more arms sent to Ukraine

Pars Today, 5.10.22

La Russie déclare que la décision des États-Unis d'envoyer davantage d'armes en Ukraine constitue une "menace immédiate" pour les intérêts de Moscou et augmente le risque d'une confrontation militaire directe entre la Russie et l'Occident.

"La fourniture de produits militaires par les États-Unis et leurs alliés entraîne non seulement un bain de sang prolongé et de nouvelles victimes, mais augmente également le danger d'un affrontement militaire direct entre la Russie et les pays occidentaux", a déclaré mercredi l'ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov, sur l'application de messagerie Telegram.

"Nous considérons qu'il s'agit d'une menace immédiate pour les intérêts stratégiques de notre pays", a-t-il ajouté, alors que le président étatsunien Joe Biden a promis mardi une nouvelle aide militaire de 625 millions de dollars à l'Ukraine.

Le programme étatsunien comprendrait des lanceurs de roquettes d'artillerie à haute mobilité (HIMARS), qui auraient été utilisés lors des récentes contre-offensives de l'Ukraine contre les forces russes, ce qui a conduit à leur retrait.

La semaine dernière, Washington a également dévoilé un paquet d'armes de 1,1 milliard de dollars pour l'Ukraine, qui comprenait 18 systèmes de lanceurs HIMARS, des munitions d'accompagnement, divers types de systèmes de contre-drones et des systèmes radar.

Mais le lot d'armes de la semaine dernière a été financé par l'Initiative d'assistance à la sécurité en Ukraine (USAI), ce qui signifie que le gouvernement doit se procurer les armes auprès de l'industrie, plutôt que de les puiser dans les stocks d'armes étatsuniens existants.

Cette dernière annonce porterait à plus de 16,8 milliards de dollars l'aide militaire étatsunienne à Kiev en matière de sécurité depuis que la Russie a lancé ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" en Ukraine en février dernier, invoquant l'incapacité de l'alliance militaire de l'OTAN dirigée par les États-Unis et de Kiev à offrir à Moscou les garanties de sécurité qu'elle recherchait dans le cadre de l'expansion de l'OTAN vers l'est.

Cette aide est la première depuis l'adhésion à la Fédération de Russie de quatre anciens territoires ukrainiens - Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia - après la tenue de référendums qui, selon la Russie, ont été majoritairement favorables à cette évolution.