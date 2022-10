Les États-Unis ont averti l'Allemagne d'une possible attaque ukrainienne sur des pipelines (Daily Sceptic)

Les États-Unis ont averti l'Allemagne d'une possible attaque ukrainienne sur des pipelines Article originel : U.S. Warned Germany about Possible Ukrainian Attack on Pipelines Par Noah Carl Daily Sceptic, 3.10.22

Cela fait une semaine que les deux pipelines Nord Stream ont subi des dommages "sans précédent" dans un acte apparent de sabotage. Et nous ne sommes pas près de découvrir les responsables.

Dans mon article précédent, j'ai énuméré les quatre principaux suspects : la Russie, les États-Unis, la Pologne et l'Ukraine. Et j'ai dit que si je devais deviner, l'Ukraine est le coupable le plus probable.

Les Ukrainiens s'opposent depuis longtemps à Nord Stream 1 et 2, car ils contournent les pipelines qui traversent leur pays, ce qui les prive de droits de transit lucratifs. Mais dans ce cas, ils avaient un autre motif, encore plus fort : empêcher l'Europe d'offrir des concessions à la Russie en échange de gaz.

De plus, la Russie a mis à mal les infrastructures ukrainiennes ces dernières semaines, de sorte que des représailles contre les pipelines ne constitueraient pas une escalade majeure de la part de l'Ukraine.

Et comme les oléoducs appartiennent conjointement à la Russie et à l'Allemagne, les trois autres principaux suspects avaient tous une raison évidente de ne pas les saboter : cela pourrait déclencher une confrontation directe entre deux puissances nucléaires.

Bien sûr, si les Ukrainiens sont responsables, cela signifie techniquement qu'ils ont attaqué l'Allemagne - ce qui, techniquement, devrait déclencher l'article 5. Mais il se peut que nous ne découvrions jamais qui l'a fait. Et même si nous le découvrons, et qu'il s'agit de l'Ukraine, des représailles de l'OTAN ne semblent pas très probables.

Depuis la publication de mon précédent article, deux éléments de preuve supplémentaires en faveur de la théorie de l'Ukraine ont été portés à mon attention. Aucun de ces éléments ne modifie beaucoup la balance des probabilités, mais je pense qu'ils méritent d'être discutés.

Premièrement, le journaliste Michael Tracey m'a rappelé le sabotage de l'aérodrome militaire russe de Saky, en Crimée. Comme vous vous en souvenez peut-être, il y a eu une énorme explosion et une demi-douzaine d'avions de chasse ont apparemment été détruits. L'attaque a eu lieu à la mi-août et, quelques semaines plus tard, les Ukrainiens en ont officiellement revendiqué la responsabilité.