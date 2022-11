L'ONU vote pour traduire Israël devant la Cour internationale pour " occupation illégale " (Tathasta)

L'ONU vote pour traduire Israël devant la Cour internationale pour " occupation illégale ".

Article originel : U.N. Votes to Take Israel to International Court over ‘Illegal Occupation’

par News Kick

Tathasta, 11,11,22

Un comité des Nations Unies a approuvé vendredi un projet de résolution demandant à la Cour internationale de justice de La Haye de rendre d'urgence son avis sur les conséquences juridiques du déni présumé du droit à l'autodétermination du peuple palestinien, une décision qui, selon l'envoyé d'Israël auprès de l'organisation mondiale, "met en danger" l'avenir du pays ainsi que toute chance de paix avec les Palestiniens.

Le vote de la Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation de l'Assemblée générale a été de 98 à 17, avec 52 abstentions. La résolution va maintenant être soumise à l'assemblée des 193 membres pour un vote final avant la fin de l'année, où elle est pratiquement certaine d'être approuvée.

Le projet allègue la violation par Israël des droits des Palestiniens à l'autodétermination "du fait de l'occupation, de la colonisation et de l'annexion prolongées du territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris des mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem, et du fait de l'adoption de lois et de mesures discriminatoires connexes".

Elle demande à la Cour de rendre un avis sur la manière dont ces politiques et pratiques israéliennes "affectent le statut juridique de l'occupation, et quelles sont les conséquences juridiques qui en découlent pour tous les États et les Nations unies".

La Cour internationale de justice, également connue sous le nom de Cour mondiale, est l'un des principaux organes des Nations unies et est chargée de régler les différends entre les pays. Ses avis ne sont pas contraignants. La CPI, quant à elle, poursuit les individus.

Ce n'est pas le premier avis demandé à la Cour dans le cadre du conflit israélo-palestinien, vieux de près de 75 ans.

En 2004, la Cour a déclaré qu'une barrière de sécurité construite par Israël, principalement à l'intérieur de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est - qui, avec la bande de Gaza, sont des territoires que les Palestiniens souhaitent pour leur futur État - était "contraire au droit international". La barrière a empêché des centaines de terroristes de s'infiltrer en Israël et de commettre des attentats.

Le projet exige également qu'Israël se conforme à la décision de la Cour de 2004 et arrête la construction du mur, le démantèle et répare tous les dommages causés par sa construction, "qui a gravement affecté les droits de l'homme" et les conditions de vie des Palestiniens.

L'appel à un nouvel avis était l'une des six résolutions relatives aux Palestiniens approuvées par la commission vendredi.

Avant le vote, l'ambassadeur israélien aux Nations unies, Gilad Erdan, a déclaré aux nations membres de l'ONU qu'elles avaient le choix entre soutenir les négociations ou "se rendre complice de la destruction de tout espoir de réconciliation" et de la perpétuation du conflit israélo-palestinien.

Il a averti que "l'implication d'un organe judiciaire dans un conflit vieux de plusieurs décennies dans le seul but de dicter les exigences d'une partie à l'autre garantit de nombreuses années supplémentaires de stagnation".

"En cooptant le tribunal", a déclaré Erdan, "les Palestiniens se voient offrir l'excuse parfaite pour continuer à boycotter la table des négociations afin de perpétuer le conflit."

Après le vote, l'ambassadeur palestinien auprès de l'ONU, Riyad Mansour, a exprimé sa gratitude envers les États membres qui ont approuvé les six résolutions et a cité le discours prononcé par le président palestinien Mahmoud Abbas lors de l'Assemblée générale annuelle en septembre, qui appelait à la mobilisation de "toutes les composantes de notre ordre fondé sur le droit international, y compris la justice internationale".

Mansour a remercié les pays qui ont soutenu la résolution et a déclaré que "rien ne justifie de se tenir aux côtés de l'occupation et de l'annexion israéliennes, de son déplacement et de la dépossession de notre peuple."

"Notre peuple a droit à la liberté", a-t-il dit. "Cette occupation devra prendre fin".

"Un jour viendra où notre peuple portera le drapeau de la Palestine sur les églises de Jérusalem et sur les mosquées de Jérusalem et de Haram al-Sharif", a ajouté M. Mansour, faisant référence au nom musulman du lieu saint de la vieille ville de Jérusalem que les Israéliens appellent le mont du Temple, qui est le site le plus sacré du judaïsme et le troisième de l'islam.