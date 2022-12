"Minsk II a été convenu pour armer l'Ukraine" - Merkel a-t-elle vraiment dit cela ? (MoA)

"Minsk II a été convenu pour armer l'Ukraine" - Merkel a-t-elle vraiment dit cela ? Article originel : 'Minsk II Was Agreed On To Arm Ukraine' - Did Merkel Really Say That? Moon of Alabama, 9.12.22

Helmholtz Smith, Andrew Korybko et Andrei Martyanov s'interrogent sur une récente interview accordée par l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel à l'hebdomadaire allemand Die Zeit.



Smith estime que cette interview montre que l'"Occident" n'est pas digne de confiance. Korybko pense que cette interview va prolonger le conflit en Ukraine. Martyanov dit que Merkel est stupide. Elle ne l'est pas.

Dans l'interview, Merkel semble affirmer que les accords de Minsk entre le gouvernement ukrainien et la région du Donbass, qu'elle a négociés et cosignés en tant que garante, n'ont jamais été censés être respectés. Il s'agissait uniquement de donner du temps pour renforcer l'armée ukrainienne.

Je pense toutefois qu'une telle interprétation est erronée. Mme Merkel fait l'objet de critiques très sévères non seulement aux États-Unis, mais aussi dans son propre parti conservateur. Elle cherche maintenant à justifier ses décisions précédentes ainsi que les mauvais résultats actuels en Ukraine. Mon intuition me dit qu'elle invente des choses. Malheureusement, elle crée aussi de sérieux dégâts.



Le passage pertinent de l'interview est plus long que le seul paragraphe cité par Helmholtz Smith et d'autres. Le contexte est important. En voici ma traduction :

ZEIT : Vous demandez-vous si les années de calme relatif étaient aussi des années d'omissions et si vous n'étiez pas seulement un gestionnaire de crise, mais aussi en partie la cause des crises ?

Merkel : Je ne serais pas une personne politique si je ne m'occupais pas de cela. [...] Regardons ma politique envers la Russie et l'Ukraine. J'en arrive à la conclusion que j'ai pris les décisions que j'ai prises à l'époque d'une manière que je peux comprendre aujourd'hui. Il s'agissait d'une tentative d'empêcher une telle guerre. Le fait que cela n'ait pas réussi ne signifie pas que les tentatives étaient mauvaises.

Je pense que ce qui précède est authentique. Les accords de Minsk étaient une tentative sérieuse de prévenir la guerre en réintégrant le Donbas dans une Ukraine fédéralisée.

Toutefois, le président ukrainien Porochenko n'avait ni la volonté ni le soutien politique nécessaires pour respecter l'accord. Il n'y avait aucune chance que, sous sa direction, une loi de fédéralisation soit adoptée par le parlement ukrainien. De plus, les États-Unis, la seule partie qui aurait pu réellement faire pression sur lui, lui ont dit de ne pas donner suite à l'accord. Mais ensuite est arrivé Zelensky, qui a été élu à une large majorité sur la promesse de respecter Minsk II. Il a même tenté de le faire. Mais il s'est vite rendu compte que sa propre vie était en grand danger s'il continuait à essayer. Il y avait également la pression des États-Unis qui ne voulaient pas que Minsk soit respecté. Merkel ne peut cependant pas le dire à voix haute. Fin 2019, elle a dû reconnaître que Minsk II était bloqué pour toujours. C'était une grave défaite pour elle, mais elle ne pouvait rien y faire.

C'est pourquoi elle avance maintenant, a posteriori, l'excuse de Chamberlain. L'accord de Munich de 1938 signé par Chamberlain a empêché l'Allemagne d'entrer immédiatement en guerre et a donné au Royaume-Uni et à d'autres pays le temps de s'armer. L'accord de Minsk, affirme maintenant Mme Merkel, a permis à l'Ukraine de gagner du temps pour mettre son armée dans de meilleures conditions :

ZEIT : Mais on peut toujours trouver plausible la façon dont on a agi dans des circonstances antérieures et aujourd'hui, au vu des résultats, considérer que c'était une erreur.

Merkel : Mais cela demande aussi de dire quelles étaient exactement les alternatives à l'époque. Je pense que le lancement de l'adhésion à l'OTAN de l'Ukraine et de la Géorgie, discuté en 2008, était une erreur. Les pays ne disposaient pas des conditions préalables nécessaires pour cela, et les conséquences d'une telle décision n'avaient pas été pleinement prises en compte, tant en ce qui concerne les actions de la Russie contre la Géorgie et l'Ukraine que l'OTAN et ses règles d'assistance. Et l'accord de Minsk de 2014 était une tentative de donner du temps à l'Ukraine.

(Note de la rédaction de ZEIT : L'accord de Minsk est un ensemble d'accords pour les républiques autoproclamées de Donetsk et de Louhansk, qui, sous l'influence de la Russie, se sont séparées de l'Ukraine . L'objectif était de gagner du temps avec un cessez-le-feu afin de parvenir plus tard à une paix entre la Russie et l'Ukraine).



Elle a également utilisé ce temps pour se renforcer, comme on peut le voir aujourd'hui. L'Ukraine de 2014/15 n'est pas l'Ukraine d'aujourd'hui. Comme vous l'avez vu lors de la bataille pour Debaltseve (ville ferroviaire du Donbass, Oblast de Donetsk, ndlr) au début de 2015, Poutine aurait pu facilement les envahir à l'époque. Et je doute fort que les pays de l'OTAN aient pu faire autant à l'époque qu'ils le font maintenant pour aider l'Ukraine.

ZEIT : Lors de votre première apparition publique après la fin de votre chancellerie, vous avez dit que vous aviez déjà reconnu en 2007 comment Poutine pense à l'Europe et que le seul langage qu'il comprend est la dureté. Si cette prise de conscience a eu lieu si tôt, pourquoi avez-vous poursuivi une politique énergétique qui nous a rendus si dépendants de la Russie ?

Mme Merkel : Il était clair pour nous tous que le conflit était gelé, que le problème n'était pas résolu, mais cela a donné un temps précieux à l'Ukraine. Bien sûr, on peut maintenant se poser la question : Pourquoi la construction de Nord Stream 2 a-t-elle encore été approuvée dans une telle situation ?...

Lire la suite